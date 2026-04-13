С 13 по 19 апреля в странах Европейского союза проходит масштабная акция дорожной полиции в рамках сети Roadpol. В этот период правоохранительные органы усиливают контроль за соблюдением скоростного режима на дорогах.

Когда будет пик проверок

Ключевым днём станет 15 апреля — именно тогда во всех странах-участницах пройдёт 24-часовой марафон контроля скорости. В течение суток полиция будет особенно тщательно следить за соблюдением ограничений, используя как стационарные, так и мобильные средства фиксации нарушений.

Акция проводится одновременно во всех государствах, входящих в сеть европейской дорожной полиции. В 2026 году она проходит уже в 13-й раз и охватывает тысячи участков дорог, включая городские улицы и автомагистрали.

Зачем это нужно

Основная цель мероприятия — снизить количество аварий и напомнить водителям о последствиях превышения скорости. По данным полиции, именно нарушение скоростного режима остаётся одной из главных причин тяжёлых ДТП.

Правоохранители призывают водителей соблюдать установленные ограничения не только в дни акции, но и на постоянной основе, чтобы повысить безопасность на дорогах.