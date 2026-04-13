За что Дмитрия Нагиева убирают из эфира и лишают контрактов

Дата публикации: 13.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: За что Дмитрия Нагиева убирают из эфира и лишают контрактов

Ещё недавно Дмитрий Нагиев оставался одной из самых востребованных фигур на телевидении и в рекламе, однако после его выступления на премьере фильма «Ёлки 12» в декабре 2025 года ситуация резко изменилась. Несколько высказываний актёра вызвали широкий резонанс и жёсткую реакцию со стороны общественных и политических деятелей.

Что именно сказал Нагиев

Премьерный показ фильма прошёл 13 декабря. Во время выхода на сцену Нагиев заявил, что интерес зрителей к очередной части франшизы может свидетельствовать о проблемах с качественным зарубежным кино.

Он также сравнил участие в подобных проектах с «контрактом с дьяволом» и назвал такие фильмы иллюзией спокойной и благополучной жизни. Отдельно актёр высказался о военном кино, отметив, что подобных картин стало слишком много: «Серость, грязь, сил уже нет».

После выступления в разговоре с журналистами Нагиев подчеркнул, что не намерен обсуждать личные темы, особенно в контексте событий последних лет.

Реакция и обращения в ведомства

Высказывания актёра вызвали резкую реакцию. Депутат Курской области Дмитрий Гулиев направил запросы в Минюст и Минкульт с предложением ограничить участие Нагиева в проектах с государственным финансированием.

Критика прозвучала и со стороны представителей шоу-бизнеса. Певица Вика Цыганова и актриса Яна Поплавская публично поддержали жёсткую оценку его слов. Депутат Госдумы Виталий Милонов также заявил, что актёру следует объяснить свою позицию, чтобы избежать неоднозначного толкования.

Возможные последствия для карьеры

На фоне скандала в СМИ появилась информация о том, что с Нагиевым начали сворачивать рекламные контракты, а его участие в телеэфирах постепенно сокращается.

Сообщалось, что актёр мог быть исключён из проекта «Королёк моей любви»: по данным источников, он значился в списках участников съёмок, но не отправился на площадку в Индию. Однако представители индустрии опровергли эти сведения — по словам Тины Канделаки, Нагиев изначально не был задействован в этом фильме.

Кратко о карьере

Дмитрий Нагиев — один из самых узнаваемых телеведущих и актёров, прославившийся благодаря проектам «Окна», «Голос», а также сериалам «Кухня» и «Физрук». В последние годы он активно снимался в кино, рекламе и занимался собственными проектами, включая образовательные программы.

Сейчас сам актёр не даёт комментариев по поводу ситуации. При этом значительная часть информации о последствиях остаётся на уровне сообщений СМИ и требует дополнительного подтверждения.

