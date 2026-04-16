Под толщей ила и морской водой, металлодетекторы раскрыли истинный масштаб древнего кораблекрушения: большая часть его ценнейшего груза, пролежавшего две тысячи лет, все еще ждет своего часа.

Из бездны морских глубин, у берегов отдаленного греческого острова Антикитера, поднято более пятидесяти новых артефактов. Эти потрясающие находки, как предметы роскоши, так и повседневные вещи, пролежали на дне более двух тысячелетий, сохранившись в идеальном состоянии. Этот знаменитый затонувший корабль, датируемый примерно 2050 годом, десятилетиями приковывает взгляды археологов. Он по праву считается одним из самых богатых подводных археологических объектов, когда-либо исследованных, удивляя своим масштабом и невероятным разнообразием груза.

Невероятное обилие находок

Дайверы, вложив около сорока часов напряженной работы на морском дне, активно использовали специализированное оборудование для раскопок. Металлодетекторы, словно магические палочки, выявили несметное количество погребенных предметов по всему периметру кораблекрушения. Это подтвердило, что львиная доля его драгоценного груза до сих пор скрывается под слоем ила.

Археологи с восторгом отметили, что детальное обследование с помощью металлодетекторов показало: артефакты разбросаны на внушительной площади в 40 на 50 метров. Это красноречиво свидетельствует об огромных размерах древнего судна, которое трагически нашло свой конец у отвесных скал Антикитеры. Морской археолог Теотокис Теодулу из Управления подводных древностей Министерства культуры и спорта Греции с гордостью заявила: "Нам очень повезло обнаружить множество находок в их естественном контексте, что дало возможность в полной мере использовать всю археологическую информацию, которую они предоставляют".

Что скрывалось в глубинах?

Среди поразительных открытий — изящный бронзовый подлокотник, который, возможно, когда-то украшал трон. Рядом с ним были найдены более мелкие, но не менее ценные предметы: старинные гвозди, фрагмент посуды и хрупкая бронзовая масса, лежавшая рядом с загадочной синей бусиной. Все эти детали дополняют общую, захватывающую картину древнего быта и роскоши.

Археологи также извлекли фрагменты мозаичного стекла, изящные прозрачные стеклянные сосуды и великолепно украшенный лагинос, служивший кувшином. По словам Теодулу, тот факт, что все эти предметы найдены в их первоначальном виде, бесценен для понимания их использования. Некоторые находки кажутся особенно личными, словно шепчут истории своих владельцев: части костяной флейты или игровая пешка из настольной игры. Среди прочих сокровищ — каменное основание статуэтки и разнообразная керамика, каждая из которых хранит в себе частичку прошлого.

Тайны происхождения и быта

В рамках тщательного исследования, пятнадцать свинцовых артефактов, включая массивное спасательное кольцо и части якорей, были подняты для изотопного анализа. Ученые надеются, что это поможет точно определить место добычи свинца и, возможно, установить маршрут и порт приписки затонувшего корабля. Одновременно с этим, были взяты образцы ДНК из деревянных элементов корпуса судна и из керамических сосудов.

Также были собраны образцы донных отложений с целью изучения зерен крахмала и фитолитов. Эти, на первый взгляд, незначительные детали обладают огромным потенциалом. Они могут раскрыть не только то, что именно перевозил корабль, но и приоткрыть завесу тайны над аспектами древнего рациона питания пассажиров и экипажа.