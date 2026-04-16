Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Загадочный недуг: почему люди по всему миру страдают от странных симптомов? 1 896

Lifenews
Дата публикации: 16.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Загадочный недуг: почему люди по всему миру страдают от странных симптомов?

Бессонница, усталость и постоянный звон в ушах – эти необъяснимые симптомы массово беспокоят жителей разных стран. Ученые нашли возможное объяснение, связав их с аномальными колебаниями природного электромагнитного поля Земли.

В течение последних девяти дней жители самых разных уголков нашей планеты массово сообщают о резком ухудшении самочувствия и появлении весьма необычных симптомов. Среди них – внезапные проблемы со сном, изнуряющая усталость, постоянный звон в ушах и ощущение «тумана» в голове, будто мысли стали вязкими и неповоротливыми. Это не единичные случаи, а настоящая волна недомоганий, которая вызывает беспокойство.

Что такое резонанс Шумана и его связь с нами?

Ученые не остались в стороне и предложили объяснение этому феномену – аномальные всплески так называемого резонанса Шумана. Это природная электромагнитная вибрация нашей Земли, своего рода «сердцебиение» планеты. Оно рождается благодаря бесчисленным разрядам молний, которые резонируют в пространстве между земной поверхностью и ионосферой, на высоте от 48 до 965 километров. Обычно основная частота Земли составляет 7,83 Гц – и это удивительно совпадает с тета-волнами человеческого мозга, которые отвечают за глубокое расслабление и крепкий сон. Неудивительно, что изменения в этом ритме могут влиять на наше самочувствие.

Солнце и Земля: виновники аномалии?

Однако данные мониторинга космической погоды от MeteoAgent показали тревожную картину: на протяжении последней недели показатели резонанса Шумана были стабильно высокими и потенциально опасными. Главными виновниками этого стали мощные солнечные вспышки классов M и X, которые были зафиксированы в период с 3 по 9 апреля. Особенно сильная вспышка произошла 9 апреля в 4:43 утра по киевскому времени, вызвав значительные возмущения в ионосфере. Это привело к выбросу заряженных частиц в атмосферу, что, в свою очередь, значительно усилило интенсивность природного фонового «гула» Земли. Индекс геомагнитной активности (K-индекс) подскочил до 3,3 9 апреля, а 10 апреля и вовсе превысил 5,0, что соответствует уровню полноценной геомагнитной бури.

Ощущения людей: "Гравитация стала плотнее"

Хотя клинических доказательств прямого влияния резонанса Шумана на здоровье человека пока недостаточно, статистика жалоб говорит сама за себя. Люди по всему миру описывают очень схожие и порой сюрреалистические ощущения. «Кажется, гравитация стала плотнее, а в ушах стоит постоянный высокочастотный звон», — именно так описывают свои ощущения те, кто испытал на себе влияние этих планетарных вибраций. Это подчеркивает, насколько тесно мы связаны с ритмами нашей планеты, даже если не всегда осознаем это.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
2
0
0
1
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео