В течение последних девяти дней жители самых разных уголков нашей планеты массово сообщают о резком ухудшении самочувствия и появлении весьма необычных симптомов. Среди них – внезапные проблемы со сном, изнуряющая усталость, постоянный звон в ушах и ощущение «тумана» в голове, будто мысли стали вязкими и неповоротливыми. Это не единичные случаи, а настоящая волна недомоганий, которая вызывает беспокойство.

Что такое резонанс Шумана и его связь с нами?

Ученые не остались в стороне и предложили объяснение этому феномену – аномальные всплески так называемого резонанса Шумана. Это природная электромагнитная вибрация нашей Земли, своего рода «сердцебиение» планеты. Оно рождается благодаря бесчисленным разрядам молний, которые резонируют в пространстве между земной поверхностью и ионосферой, на высоте от 48 до 965 километров. Обычно основная частота Земли составляет 7,83 Гц – и это удивительно совпадает с тета-волнами человеческого мозга, которые отвечают за глубокое расслабление и крепкий сон. Неудивительно, что изменения в этом ритме могут влиять на наше самочувствие.

Солнце и Земля: виновники аномалии?

Однако данные мониторинга космической погоды от MeteoAgent показали тревожную картину: на протяжении последней недели показатели резонанса Шумана были стабильно высокими и потенциально опасными. Главными виновниками этого стали мощные солнечные вспышки классов M и X, которые были зафиксированы в период с 3 по 9 апреля. Особенно сильная вспышка произошла 9 апреля в 4:43 утра по киевскому времени, вызвав значительные возмущения в ионосфере. Это привело к выбросу заряженных частиц в атмосферу, что, в свою очередь, значительно усилило интенсивность природного фонового «гула» Земли. Индекс геомагнитной активности (K-индекс) подскочил до 3,3 9 апреля, а 10 апреля и вовсе превысил 5,0, что соответствует уровню полноценной геомагнитной бури.

Ощущения людей: "Гравитация стала плотнее"

Хотя клинических доказательств прямого влияния резонанса Шумана на здоровье человека пока недостаточно, статистика жалоб говорит сама за себя. Люди по всему миру описывают очень схожие и порой сюрреалистические ощущения. «Кажется, гравитация стала плотнее, а в ушах стоит постоянный высокочастотный звон», — именно так описывают свои ощущения те, кто испытал на себе влияние этих планетарных вибраций. Это подчеркивает, насколько тесно мы связаны с ритмами нашей планеты, даже если не всегда осознаем это.