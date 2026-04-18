Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Этот трюк с льдом вернёт вкус вчерашней еде за минуты 1 290

Lifenews
Дата публикации: 18.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Этот трюк с льдом вернёт вкус вчерашней еде за минуты

Разогрев еды часто приводит к тому, что блюда теряют вкус и текстуру: пицца становится жёсткой, курица — сухой, а рис — плотным. Причина в потере влаги, а не в самой технике. Решить проблему помогает простой приём — использование кубика льда.

В чем суть метода

Во время разогрева рядом с едой кладут один кубик льда. Под воздействием температуры он начинает постепенно таять и превращаться в пар.

Этот пар насыщает продукт влагой, предотвращая пересушивание и помогая восстановить мягкость и сочность.

Почему это работает

Принцип основан на сочетании тепла и пара.

  • Лёд не испаряется мгновенно, а постепенно выделяет влагу
  • Пар проникает внутрь продуктов, возвращая им мягкость
  • Внешний слой блюда может оставаться поджаренным за счёт горячего воздуха

В результате еда прогревается равномерно и не пересыхает.

Как правильно использовать

В аэрофритюрнице достаточно положить еду в корзину и добавить рядом один небольшой кубик льда. Разогрев занимает около 3–5 минут.

В микроволновке этот способ особенно хорошо работает с рисом: кубик льда кладут прямо сверху и разогревают около минуты.

В духовке лёд лучше поместить в отдельную жаропрочную ёмкость рядом с блюдом, чтобы создать эффект пара.

Для каких блюд подходит

Метод особенно эффективен для продуктов, которые быстро теряют влагу:

  • пиццы — сыр снова становится мягким и тягучим
  • курицы — сохраняется сочность
  • риса — возвращается рассыпчатость
  • бургеров и сэндвичей — восстанавливается текстура

Что важно учитывать

  • Кубик льда лучше располагать рядом с едой, а не прямо на ней
  • Достаточно одного кубика — избыток влаги может ухудшить результат
  • Важно следить за температурой, чтобы не получить слишком влажную текстуру
  • Метод не подходит для блюд, где важна сухая хрустящая корочка

Как добиться лучшего результата

Простой приём с кубиком льда помогает вернуть блюдам сочность и мягкость без сложных техник. Такой способ позволяет за несколько минут сделать вчерашнюю еду максимально близкой по вкусу и текстуре к свежеприготовленной.

×
Читайте нас также:
#кулинария #лед #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео