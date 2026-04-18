В глубинах южного Китая, на двухсотметровой отметке под поверхностью, команда спелеологов наткнулась на уникальный, скрытый лес, простирающийся внутри исполинской карстовой воронки.

На юге Китая, на глубине более 200 метров, команда спелеологов сделала поразительное открытие: они нашли таинственный лес, спрятанный в недрах гигантской карстовой воронки. Это необыкновенное место расположено близ деревни Пинъэ в уезде Лее, который славится своим уникальным ландшафтом.

Обнаруженная воронка — лишь одна из примерно тридцати колоссальных карстовых образований, зафиксированных в этом регионе. Такие феномены, известные как тянькэн или "небесные ямы", формируются тысячелетиями, когда вода медленно разъедает известняковые породы под землей. В результате этого процесса возникают огромные подземные полости, которые со временем обрушиваются, обнажая эти впечатляющие провалы.

Спустившись в провал на глубину 192 метра (630 футов), ученые были поражены, обнаружив густой, совершенно нетронутый лес. Этот скрытый мир раскинулся на территории, сравнимой по площади с тремя футбольными полями.

Руководитель экспедиции Китайской геологической службы, Чэнь Лисинь, выразил свой восторг: "Я бы не удивился, узнав, что в этих пещерах обнаружены виды, которые до сих пор никогда не были описаны или зарегистрированы наукой". Это открытие открывает огромные перспективы для биологических исследований.

Древние деревья и уникальная экосистема

Среди буйной растительности особенно выделяются величественные древние деревья, некоторые из которых достигают почти 40 метров в высоту. Подобные уникальные среды, как отмечает Washington Post, могут функционировать как природные убежища для флоры.

Они позволяют видам развиваться по уникальному пути, отличающемуся от эволюции за пределами этих изолированных экосистем. Именно благодаря своей изоляции эта карстовая воронка смогла сохранить лес в первозданном виде на протяжении веков.

Разнообразие карстовых ландшафтов

Джордж Вени из Национального института исследований пещер и карста подчеркнул, что характер карстовых ландшафтов сильно зависит от географического положения. В Китае эти образования часто поражают своими масштабами и великолепием.

Здесь встречаются колоссальные карстовые воронки и впечатляющие входы в пещеры, тогда как в других регионах планеты такие явления могут быть гораздо скромнее по размерам и менее заметными для человеческого глаза.