В Колумбии местный фермер совершил одну из самых крупных финансовых находок в истории страны. Как сообщило издание Global News со ссылкой на официальные источники, случай произошел, когда мужчина занимался земляными работами на своем наделе. При подготовке почвы он наткнулся на несколько крупных пластиковых контейнеров, доверху набитых пачками наличных денег.

По оценкам экспертов, общая сумма найденных средств составляет порядка 600 миллионов долларов США. Столь внушительный объем валюты, спрятанный глубоко под землей, сразу вызвал предположения о происхождении "клада". Правоохранительные органы и историки склоняются к версии, что эти деньги являются частью скрытых активов Пабло Эскобара - самого известного наркобарона в мире, который в период расцвета своего влияния в 1980-х годах контролировал основную часть мирового оборота кокаина.

Известно, что Эскобар, обладавший колоссальными доходами, систематически прятал наличные в различных частях Колумбии, поскольку не имел возможности легально разместить все средства в банковской системе. Многие из таких тайников остались ненайденными после его ликвидации в 1993 году.

Фермер не стал скрывать находку и немедленно проинформировал о случившемся полицию. Прибывшие на место спецслужбы изъяли контейнеры для проведения официальной описи. Сообщается, что вся сумма была передана в распоряжение государства. Представители властей заявили, что изъятые средства будут направлены на реализацию социальных инициатив и программ экономического развития страны.