Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Колумбийский фермер «собрал урожай »- 600 млн долларов Пабло Эскобара 2 2307

Lifenews
Дата публикации: 20.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Колумбийский фермер «собрал урожай »- 600 млн долларов Пабло Эскобара

В Колумбии местный фермер совершил одну из самых крупных финансовых находок в истории страны. Как сообщило издание Global News со ссылкой на официальные источники, случай произошел, когда мужчина занимался земляными работами на своем наделе. При подготовке почвы он наткнулся на несколько крупных пластиковых контейнеров, доверху набитых пачками наличных денег.

По оценкам экспертов, общая сумма найденных средств составляет порядка 600 миллионов долларов США. Столь внушительный объем валюты, спрятанный глубоко под землей, сразу вызвал предположения о происхождении "клада". Правоохранительные органы и историки склоняются к версии, что эти деньги являются частью скрытых активов Пабло Эскобара - самого известного наркобарона в мире, который в период расцвета своего влияния в 1980-х годах контролировал основную часть мирового оборота кокаина.

Известно, что Эскобар, обладавший колоссальными доходами, систематически прятал наличные в различных частях Колумбии, поскольку не имел возможности легально разместить все средства в банковской системе. Многие из таких тайников остались ненайденными после его ликвидации в 1993 году.

Фермер не стал скрывать находку и немедленно проинформировал о случившемся полицию. Прибывшие на место спецслужбы изъяли контейнеры для проведения официальной описи. Сообщается, что вся сумма была передана в распоряжение государства. Представители властей заявили, что изъятые средства будут направлены на реализацию социальных инициатив и программ экономического развития страны.

×
Читайте нас также:
#преступность #Колумбия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
10
3
2
0
2
2

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео