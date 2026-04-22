52-летняя Екатерина Волкова выпустила новую песню под названием «Глупая», которую посвятила своей дочери Валерии. Звезда напрямую обратилась к ней: «Ты меня заблокировала, дочь, но услышь мою любовь и мою боль».

«Что сказать тебе? Просто быть сильной! Посмотри, ты такая красивая. Почему же за ним в бездну падая, забываешь про самое главное? Девочка, беги от него подальше! Плен его любви — целиком из фальши. Девочка, не верь! Он опять обманет, и твоим его сердце не станет», — спела Екатерина.

Волкова была замужем трижды. У нее трое детей: дочь Валерия от первого брака, а также сын Богдан и дочь Александра, которых она родила в союзе с писателем Эдуардом Лимоновым.