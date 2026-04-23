Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Элиза Спенсер: Племянница принцессы Дианы запускает собственный винный бренд

Lifenews
Дата публикации: 23.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Элиза Спенсер: Племянница принцессы Дианы запускает собственный винный бренд

Дочь графа Чарльза Спенсера, Элиза Спенсер, представила миру свой алкогольный бренд, начиная с изысканного розового вина Lala V.

Элиза Спенсер, племянница легендарной принцессы Дианы, вслед за Меган Маркл ворвалась в мир алкогольного бизнеса. 33-летняя дочь графа Чарльза Спенсера теперь с гордостью представляет собственное вино. Её компания Côtes de Provence Rosé by Lady Eliza Spencer уже выпустила первое наименование — вино Lala V, названное в честь её милого детского прозвища Лала.

Согласно информации с официального сайта компании, это розовое вино черпает вдохновение в беззаботном летнем отдыхе на живописном юге Франции и расслабленном стиле жизни Сен-Тропе. Оно призвано создавать атмосферу "непринуждённой роскоши и наслаждения моментом под лучами солнца". Приятно отметить, что в Великобритании вино будет доступно по весьма привлекательной цене — всего 23 фунта стерлингов, что эквивалентно примерно 2 300 рублям.

Многие поклонники королевской семьи тут же предположили, что идея создания собственного вина могла прийти к Элизе от Меган Маркл, жены её двоюродного брата. Ведь бренд герцогини Сассекской As Ever представил своё розовое вино менее года назад, что вызвало подобные ассоциации.

Семья Спенсер: Известные инфлюенсеры

Элиза Спенсер является средней дочерью графа Чарльза Спенсера, брата принцессы Дианы, и модели Кэтрин Виктории Локвуд. Все три сестры Спенсер — двойняшки Элиза и Амелия, а также Китти — давно зарекомендовали себя как известные инфлюенсеры в Великобритании.

Они регулярно блистают на светских мероприятиях и украшают страницы глянцевых изданий. Однако наибольшую популярность среди них завоевала старшая сестра Китти, которая является частой гостьей Бала роз в Монако и поддерживает тесные связи с модным домом Dolce & Gabbana.

Предстоящая свадьба Элизы Спенсер

Летом прошлого года Элиза поделилась радостной новостью о своей помолвке с Ченнингом Миллердом. Этот молодой человек, с которым Спенсер состоит в отношениях уже более девяти лет, занимает должность менеджера по маркетингу в крупной международной компании DataLedger.

По данным инсайдеров, долгожданная свадьба этой прекрасной пары запланирована уже на это лето, что добавляет ещё больше волнения.

Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд

Фото: elizavspencer, channingmillerd/Instagram

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео