Элиза Спенсер, племянница легендарной принцессы Дианы, вслед за Меган Маркл ворвалась в мир алкогольного бизнеса. 33-летняя дочь графа Чарльза Спенсера теперь с гордостью представляет собственное вино. Её компания Côtes de Provence Rosé by Lady Eliza Spencer уже выпустила первое наименование — вино Lala V, названное в честь её милого детского прозвища Лала.

Согласно информации с официального сайта компании, это розовое вино черпает вдохновение в беззаботном летнем отдыхе на живописном юге Франции и расслабленном стиле жизни Сен-Тропе. Оно призвано создавать атмосферу "непринуждённой роскоши и наслаждения моментом под лучами солнца". Приятно отметить, что в Великобритании вино будет доступно по весьма привлекательной цене — всего 23 фунта стерлингов, что эквивалентно примерно 2 300 рублям.

Многие поклонники королевской семьи тут же предположили, что идея создания собственного вина могла прийти к Элизе от Меган Маркл, жены её двоюродного брата. Ведь бренд герцогини Сассекской As Ever представил своё розовое вино менее года назад, что вызвало подобные ассоциации.

Семья Спенсер: Известные инфлюенсеры

Элиза Спенсер является средней дочерью графа Чарльза Спенсера, брата принцессы Дианы, и модели Кэтрин Виктории Локвуд. Все три сестры Спенсер — двойняшки Элиза и Амелия, а также Китти — давно зарекомендовали себя как известные инфлюенсеры в Великобритании.

Они регулярно блистают на светских мероприятиях и украшают страницы глянцевых изданий. Однако наибольшую популярность среди них завоевала старшая сестра Китти, которая является частой гостьей Бала роз в Монако и поддерживает тесные связи с модным домом Dolce & Gabbana.

Предстоящая свадьба Элизы Спенсер

Летом прошлого года Элиза поделилась радостной новостью о своей помолвке с Ченнингом Миллердом. Этот молодой человек, с которым Спенсер состоит в отношениях уже более девяти лет, занимает должность менеджера по маркетингу в крупной международной компании DataLedger.

По данным инсайдеров, долгожданная свадьба этой прекрасной пары запланирована уже на это лето, что добавляет ещё больше волнения.

