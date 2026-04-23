Череда громких скандалов, преследующих актрису в последние месяцы, не прошла бесследно для её карьеры, повлияв на участие в ожидаемом сиквеле.

Сцена с актрисой Сидни Суини, оказавшейся в центре обвинений в пропаганде нацизма и сексуализации детей, была полностью удалена из финальной версии фильма "Дьявол носит Prada 2". Об этом информирует Entertainment Weekly, ссылаясь на внутренние источники.

Слухи о её появлении в продолжении "Дьявол носит Prada 2" начали активно распространяться ещё в середине 2025 года, когда в сеть просочились кадры со съёмочной площадки. Сообщалось, что эпизод с Суини должен был занять около трёх минут в самом начале картины.

По сценарию, Энди Сакс (Энн Хэтэуэй), Миранда Пристли (Мэрил Стрип) и Найджел Киплинг (Стэнли Туччи) навещают Эмили Чарлтон (Эмили Блант) в офисе Dior, где та теперь руководит американским подразделением бренда. Суини должна была сыграть саму себя — известную клиентку, которую Эмили готовит к важной встрече.

Инсайдеры назвали удаление этой сцены "творческим решением", утверждая, что эпизод не гармонировал с общей структурой сюжета.

Однако, помимо творческих соображений, решение исключить сцену с Суини может быть тесно связано с чередой громких скандалов, которые преследует звезду "Эйфории" на протяжении последнего года. В июле 2025 года разгорелся конфликт из-за рекламы джинсов American Eagle, где обыгрывалось созвучие слов "jeans" и "genes". Фраза "У Сидни Суини отличные гены" вызвала обвинения в пропаганде евгеники и превосходства белой расы, поскольку актриса является голубоглазой блондинкой с "нордической" внешностью.

Ситуацию усугубил тот факт, что Суини открыто поддерживает республиканцев, что в Голливуде считается скорее исключением. Неделю назад стало известно о её повторном участии в съёмках для этого же бренда, несмотря на предыдущий негативный опыт, что спровоцировало новую волну осуждений в адрес актрисы.

В апреле 2026 года разразился ещё один крупный скандал: в тизере третьего сезона "Эйфории" 28-летняя Суини предстала в образе младенца с соской во рту, принимая провокационные позы. Поклонники обвинили как актрису, так и создателей сериала в романтизации педофилии и сексуализации детского образа.

До этого, в марте 2026 года, легендарная актриса Ким Новак, секс-символ Голливуда 50-х, публично выступила против того, чтобы Суини исполнила её роль в байопике. Новак заявила, что Суини "всегда выглядит сексуализированно" и не сможет передать глубину её отношений с Сэмми Дэвисом — младшим, которые не основывались на физическом влечении.

На премьере третьего сезона "Эйфории" в Лос-Анджелесе Зендая и вовсе отказалась фотографироваться с Суини. Не исключено, что причиной послужили политические разногласия и скандальная репутация её коллеги.

