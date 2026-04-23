История Долли Мартинез, участницы реалити-шоу о похудении, не стала сказкой со счастливым концом. Несмотря на мечты о преображении, 300-килограммовая женщина так и не смогла изменить свою жизнь, столкнувшись с печальным финалом.

С ранних лет мы привыкли мечтать о сказочных преображениях, где героини обретают любовь, счастье и становятся лучшими версиями себя. Часто в реалити-шоу о похудении именно так и происходит: лишние килограммы уходят, уступая место фигуре мечты, новой работе и вдохновению жить полной жизнью. Но история 300-килограммовой Долли Мартинез, к сожалению, не получила счастливого завершения. Ей не хватило внутренних сил, чтобы изменить свои привычки и переписать собственную судьбу.

Еда отгоняет боль

В детстве Долли столкнулась с множеством трудностей и проблем. Её отец страдал от зависимости и выбрал улицу вместо семьи, что сильно ранило девочку. Мартинез переживала, что оказалась не нужна родному человеку, и начала заглушать душевную боль едой.

«Единственная вещь, которая может меня отвлечь от темных мыслей, — еда. Она отгоняет боль. Еда — причина всех моих бед, но только она одна помогает почувствовать себя хорошо», — откровенно делилась Долли в передаче «Я вешу 300 кг» (18+).

Маме Долли пришлось взять на себя двойную роль: стать и кормилицей, и защитницей для себя и своей маленькой дочери. Она устроилась массажистом-терапевтом и сиделкой в хоспис, приобрела машину, и жизнь, казалось, постепенно налаживалась.

Однако, когда Долли пошла в детский сад, стало очевидно, что ей тяжело адаптироваться в коллективе сверстников. «В детском саду мне диагностировали дефицит внимания, который вызывает биполярное расстройство. Из-за ментальных болезней я была менее социализированной, и, когда мне было 7 лет, я весила 54 килограмма», — вспоминает Долли.

Ни дети, ни воспитатели не могли принять Долли такой, какая она есть. Девочка постоянно сталкивалась с оскорблениями и нападками, и единственным выходом было пожаловаться маме. Заботливая родительница немедленно спешила на помощь, чтобы защитить свою любимую дочь.

«Долли всегда отличалась от других детей, поэтому они были жестокими по отношению к ней. Мне приходилось быть мамой-защитницей», — рассказывала её мама.

Помимо материнской поддержки, Долли неизменно искала утешение и защиту в еде. К 16 годам, из-за бесконечных перееданий, её вес достиг 136 килограммов.

Увидев эти огромные цифры на весах, девушка не испытала ни злости, ни желания кардинально изменить свою жизнь. Напротив, она полностью опустила руки.

«Мне стало всё равно, что я ем, да и вообще на всё. Я перестала уделять достаточно времени старшей школе, и меня исключили», — признавалась участница шоу.

Долли пробовала работать поваром, но, осознав необходимость проводить всю смену на ногах, продержалась всего пару дней. Затем она устраивалась в колл-центры, но и там не смогла закрепиться.

У Мартинез развилась астма, что мешало ей подолгу находиться в офисе. В 21 год Долли познакомилась с Рикки и вышла за него замуж.

Американка надеялась, что если не удаётся реализовать себя в карьере, то хотя бы получится построить счастливую семью, но и здесь её ждало разочарование. Рикки оказался абьюзером.

Мартинез попыталась исправить ситуацию, родив ребёнка, но появившаяся на свет дочка Тринити оказалась никому не нужна. «Они отдали ребенка в опеку, когда ей было шесть дней. Через год они пошли в суд, чтобы вернуть ее, но их посчитали некомпетентными. Мне пришлось взять опеку над Тринити», — делилась мама Долли.

Вместе с дочерью в родительский дом вернулась и сама Мартинез. К тому моменту она уже не могла полностью себя обслуживать, и вся забота о ней легла на плечи матери.

Я не могу встать с кровати без помощи

К 25 годам вес Долли достиг 268 килограммов, и она обратилась за помощью в программу «Я вешу 300 килограммов». К этому моменту она стала практически полностью недееспособной. Из-за огромной массы тела ей было крайне трудно передвигаться без кислородного баллона, а каждое утреннее пробуждение превращалось в настоящую пытку.

«Я просыпаюсь разбитая, и первое, что я чувствую, — боль из-за своего веса. Я не могу встать с кровати без помощи», — описывала американка своё состояние.

Самостоятельно помыться или одеться для Долли стало непозволительной роскошью. В душ ей помогали забраться мама и подруга Шая, которая также имела большой вес.

Долли страдала не только от затруднённого дыхания, проблем с сердцем и постоянной сыпи в кожных складках. У неё также развилась лимфедема под животом, представляющая собой отёк из жидкости, предназначенной для борьбы с инфекциями.

Это образование можно было удалить только хирургическим путём, но лишь после значительного похудения. Долли признавалась, что её главная проблема заключалась не столько в малоподвижном образе жизни, сколько в еде.

«Мама пытается заставить меня взять больше фруктов, овощей и мяса, но у меня тяга к сладкому. Я люблю хлеб и выпечку. Мне сложно выбирать продукты, потому что я должна получить одобрение мамы», — жаловалась Мартинез.

Единственным человеком, ради которого Долли захотела измениться, была её дочь Тринити. «Мой самый большой страх, что моя дочь узнает, каково это — жить без матери», — со слезами на глазах признавалась Долли.

Американка отправилась к доктору Назардану, известному специалисту, который помог сотням полных людей преобразиться. Долли надеялась на операцию по уменьшению желудка, но врач отказался её проводить.

Доктор Назардан поставил условие: Мартинез должна похудеть как минимум на 29 килограммов. Он дал ей рекомендации по новому меню, исключающему все перекусы и вредную еду, а также прописал программу лёгких тренировок.

Специалист договорился о повторной встрече через два месяца. Дома выяснилось, что к новой жизни гораздо больше готова мама Долли, чем сама героиня.

«Моя мама сразу избавилась от вредной еды. Меня шокировало, насколько быстро она это сделала. Это было очень тяжело для меня, я хотела, чтобы она хотя бы меня предупредила или посоветовалась», — негодовала Долли.

В течение двух месяцев Долли жила с мыслью, что ей нужно сбросить не 29, а вдвое больше килограммов, ведь она, по её мнению, так много делала. «Я считаю, это несправедливо и слишком строго. Если бы я делала всё сама, это было бы медленнее, но не так шокирующе для моего организма», — выражала недовольство Долли.

Когда настал день контрольного взвешивания, результаты оказались не такими радужными. Мартинез похудела всего на семь килограммов, и, как выяснилось, не слишком строго придерживалась диеты, позволяя себе перекусы.

«Я не понимаю, что произошло. Это не имеет никакого смысла. Я так тяжело работала, я не представляю, как сделать еще больше, потому что мое ментальное состояние очень паршивое», — в недоумении сидела перед доктором Долли.

Со своей мамой я чувствую себя в ловушке

Доктор дал американке ещё два месяца на то, чтобы сбросить оставшийся 21 килограмм. Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на своём здоровье, Мартинез решила заняться личной жизнью.

Она посчитала, что мама лишь мешает её похудению, и выразила желание вернуться к бывшему мужу, с которым официально так и не развелась. «Со своей мамой я чувствую себя в ловушке. Мой бывший муж спрашивал, не хочу ли я вернуться к нему, и я начала рассматривать это как возможность. Я знаю, что он абьюзер и очень токсичен, но он обещает, что в этот раз всё будет по-другому. Он сейчас уже женат и предлагает мне быть второй женой», — с воодушевлением делилась Долли.

Мартинез сбежала от матери в приют, откуда её забрал бывший муж. С ним она смогла прожить всего пару дней.

За красивыми обещаниями о переменах ничего не стояло, и Долли вновь столкнулась с оскорблениями и насмешками из-за своего лишнего веса.

«Филипп был послан с небес, чтобы спасти меня. Он любовь всей моей жизни, которую я так ждала. Он отвез меня в Техас, мы живем в отеле, который он оплачивает своим пособием по инвалидности. Филипп практически глухой, но у него есть слуховой аппарат», — была довольна своей жизнью Мартинез.

«Чтобы воплощать наш план, я начала самостоятельно заниматься своей стиркой», — хвасталась Долли, придя в прачечную вместе с подругой. «Я думаю, это для меня большой шаг. Я немного переживаю, что у меня на это может не быть энергии».

Со своим женихом Долли даже нашла жильё, но это оказалась всего лишь комната в полуразрушенном бараке с соседями. Оттуда их выгнали уже через сутки.

Не выполнив ни одной рекомендации специалистов, она вернулась к доктору Назардану лишь через четыре месяца вместо положенных двух. Мартинез не смогла похвастаться ощутимым результатом, её вес остановился на отметке 250 килограммов.

Доктор отказал в проведении операции. «Мы будем работать с тобой весь следующий год, пока ты будешь ходить на терапию и сбрасывать вес. Также тебе нужно привнести в свою жизнь чуточку стабильности и начать брать ответственность за себя. Тогда, возможно, мы сможем одобрить тебе операцию», — заключил Назардан.

Без постоянного наблюдения и камер Долли полностью расслабилась и так и не смогла достичь тела своей мечты. Из-за огромного веса в марте 2026 года она попала в больницу.

У неё диагностировали скопление жидкости в сердце и лёгких. Долли провела несколько недель в коме, а в апреле скончалась от сердечной недостаточности.