День рождения принца Луи: Уэльские поделились трогательным кадром младшего сына

Lifenews
Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: День рождения принца Луи: Уэльские поделились трогательным кадром младшего сына

Кенсингтонский дворец представил свежий портрет юного принца, сделанный известным фотографом, который вызвал бурные обсуждения его поразительного сходства с матерью.

Кенсингтонский дворец с радостью представил публике новый снимок младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Луи. Этот очаровательный кадр был опубликован в честь его восьмого дня рождения, вызвав восторг у поклонников королевской семьи.

Принц Луи

На свежем портрете юный принц Луи запечатлен во время увлекательного путешествия на лодке. Автором этого замечательного снимка стал знаменитый британский фотограф Мэтт Портеус, чье мастерство вновь порадовало публику. Подписчики активно обсуждали поразительное сходство младшего сына Уэльских с его матерью, принцессой Кейт Миддлтон.

Королевские традиции и семейные портреты

Стоит отметить, что у четы Уэльских трое замечательных детей: 12-летний Джордж, десятилетняя Шарлотта и восьмилетний Луи. В отличие от принца Гарри и Меган, они бережно хранят давнюю традицию британской королевской семьи, ежегодно радуя поклонников новыми снимками своих наследников в дни их рождения. Часто автором этих трогательных семейных портретов выступает сама Кейт Миддлтон, чьему таланту принадлежат не только изображения ее детей, но и официальные портреты короля Карла III и королевы Камиллы.

Принцесса Кейт с сыном Джорджем

Принцесса Кейт с сыном Луи

Чета Уэльских с детьми

Фото: princeandprincessofwales/Instagram

