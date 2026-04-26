Туристические регионы Турции столкнулись с нашествием гусениц походного шелкопряда, способных вызвать серьезные ожоги и проблемы с дыханием. Будьте бдительны во время отдыха!

Тревожные вести из Стамбула

Среди русскоязычного сообщества Стамбула активно циркулируют тревожные сообщения о встречах с необычными гусеницами. Эти пушистые личинки, как выяснилось, представляют серьезную угрозу для людей, особенно детей, а также для домашних животных. Речь идет о гусеницах походного шелкопряда, которые стали настоящей проблемой.

Опасность для здоровья

При непосредственном контакте с человеком эти насекомые способны вызвать болезненные ожоги и даже спровоцировать воспаление дыхательных путей. Их безобидный на первый взгляд вид скрывает серьезную опасность для здоровья.

Комментарий эксперта

Итальянский ученый-энтомолог и специалист по чешуекрылым (Lepidoptera) Альберто Дзилли подтверждает, что подобные гусеницы не редкость в городской зелени, особенно в турецких городах. Он отметил: «В этот период многие, особенно в средиземноморских регионах, жалуются на гусениц этого вида и некоторых похожих на него, в Турции таких несколько».

Загадка «походных» гусениц

Дзилли также объяснил, что сейчас гусеницы активно покидают свои древесные гнезда. Они спускаются по стволам деревьев длинными цепочками, ища подходящее место для окукливания и последующего превращения в бабочку. Именно это необычное передвижение, напоминающее торжественную процессию, подарило им название «походные».

Строгое предупреждение

Ученый категорически предостерегает: ни в коем случае нельзя прикасаться к этим гусеницам. Их внешний вид обманчив, а последствия контакта могут быть весьма неприятными.