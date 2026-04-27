Знаменитый актер Аль Пачино отпраздновал свой 86-й день рождения в кругу близких, а именно в компании своей бывшей возлюбленной и матери его детей-близнецов. По данным Daily Mail, Пачино и актриса Беверли Д’Анджело были замечены вместе на публике.

Накануне торжества 74-летняя Д’Анджело и Пачино вместе появились на публике. Беверли продемонстрировала безупречный вкус, выбрав элегантный желтый блейзер в сочетании с синими брюками. Сам же именинник, верный своему стилю, предпочел темный наряд, дополнив его вязаной шапкой и шарфом с бахромой.

История их отношений

Их романтическая история берет свое начало в 1996 году. Судьбоносное знакомство произошло в небе, на борту самолета, направлявшегося в Нью-Йорк. Как вспоминает сама Д’Анджело, «это случилось еще до приземления».

В 2001 году пара стала счастливыми родителями близнецов Антона и Оливии, появившихся на свет благодаря ЭКО. Однако спустя всего два года их союз прекратил свое существование. Расставание привело к серьезным судебным тяжбам по вопросам опеки и алиментов, которые удалось разрешить только к 2004 году.