Аль Пачино отметил 86-летие в трогательной компании бывшей возлюбленной

Дата публикации: 27.04.2026
Легендарный Аль Пачино встретил свой 86-й день рождения в обществе Беверли Д'Анджело, матери его детей, что вызвало волну интереса.

Знаменитый актер Аль Пачино отпраздновал свой 86-й день рождения в кругу близких, а именно в компании своей бывшей возлюбленной и матери его детей-близнецов. По данным Daily Mail, Пачино и актриса Беверли Д’Анджело были замечены вместе на публике.

Накануне торжества 74-летняя Д’Анджело и Пачино вместе появились на публике. Беверли продемонстрировала безупречный вкус, выбрав элегантный желтый блейзер в сочетании с синими брюками. Сам же именинник, верный своему стилю, предпочел темный наряд, дополнив его вязаной шапкой и шарфом с бахромой.

История их отношений

Их романтическая история берет свое начало в 1996 году. Судьбоносное знакомство произошло в небе, на борту самолета, направлявшегося в Нью-Йорк. Как вспоминает сама Д’Анджело, «это случилось еще до приземления».

В 2001 году пара стала счастливыми родителями близнецов Антона и Оливии, появившихся на свет благодаря ЭКО. Однако спустя всего два года их союз прекратил свое существование. Расставание привело к серьезным судебным тяжбам по вопросам опеки и алиментов, которые удалось разрешить только к 2004 году.

