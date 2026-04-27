Супермодель Наталья Водянова вновь оказалась в центре внимания, спровоцировав активные обсуждения о возможной шестой беременности. Причиной для этих разговоров послужило её недавнее появление на публике.

Недавно 44-летняя Водянова посетила торжественный гала-вечер ювелирного дома во Франции. Её выбор наряда — белое платье в стиле ампир с завышенной талией — привлёк особое внимание, так как оно заметно увеличивало объём в области талии, что сразу же вызвало предположения о беременности.

Пользователи активно комментировали увиденное, выражая свои догадки. Они писали: "Платье на Водяновой как на беременной", "Если не знать, где это, подумаешь — свадьба, и невеста чуток беременна".

Примечательно, что это не единственный случай. В последнее время супермодель часто выбирает для публичных выходов наряды, искусно скрывающие её талию, что лишь подогревает слухи.

Семейная жизнь и дети

Троих старших детей — сыновей Лукаса и Виктора, а также дочь Неву — Наталья Водянова родила в браке с британским аристократом Джастином Портманом. Сейчас супермодель более пяти лет состоит в браке с Антуаном Арно, сыном президента конгломерата роскоши LVMH Бернара Арно, одного из богатейших людей планеты.

Их отношения начались ещё в 2011 году. В 2014 году у пары родился сын Максим, а спустя два года, в 2016-м, на свет появился их второй общий сын Роман.

Фото: iamamyjackson, silviagrilli, sangsanghun, elorougelucasportman/Instagram