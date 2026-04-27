После недавнего мероприятия в интервью для ITV News Принца Гарри прямо спросили, ощущает ли он себя "освобожденным от оков" теперь, когда его статус члена королевской семьи изменился. Этот вопрос касался его личных ощущений после значительных перемен в жизни.

Принц Гарри выразил свою твердую позицию по этому поводу. Он заявил: «С моей точки зрения, мы должны чувствовать себя вправе говорить правду власть имущим. Все очень просто. Меня бы беспокоило, если бы мы жили в мире, где человек в моем положении или любой другой человек где угодно не мог бы говорить о том, что мы видим, и о реалиях, с которыми сталкиваемся».

Несмотря на то, что герцог Сассекский теперь постоянно проживает в Америке и его контакты с родственниками стали значительно реже, он сделал важное признание. В том же интервью Гарри подчеркнул: «Я всегда буду частью королевской семьи и буду заниматься тем, для чего был рожден. И мне это нравится».