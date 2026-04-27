В свои 45 лет артистка Слава решилась на радикальные перемены: она не только заметно похудела и обновила образ, но и полностью отказалась от алкоголя, который долгое время был частью ее публичного имиджа.

Новый этап в жизни артистки

Известная исполнительница хита «Одиночество» поделилась радостной новостью: она полностью отказалась от алкоголя. Певица сообщила, что уже месяц не употребляет спиртное.

Хотя брюнетка пока не собирается возвращаться к крепким напиткам, она признается, что без них жизнь кажется ей слишком пресной. В своем личном блоге Анастасия Сланевская (настоящая фамилия Славы) написала: «Бабка бросила пить на полгода! Посмотрим, как это будет. Но уже точно знаю, что скучно. В 45 все только начинается!»

Преображение и новые привычки

Артистка также опубликовала видео, где подробно рассказала о своих текущих изменениях. Выяснилось, что за последние месяцы звезда сбросила целых 10 килограммов.

Кроме того, любимица публики решилась на смелую короткую стрижку. Однако, если внешние преображения дались ей относительно легко, то борьба со старыми привычками оказалась куда более трудной задачей.

Анастасия Сланевская откровенно заявила: «Решила, что вхожу в новый образ жизни. Тяжеловато пока что, очень хочется вечером выпить винишка. Особенно думаешь об этом, когда вечером смотришь фильм, а там красиво наливают вино, режут какой-нибудь хамончик. Этого мне не хватает, но я хочу дать себе полгода и попробовать пожить без алкоголя, потому что я долго глушила им все трудности, переживание, сложности. Теперь все только в моих руках».

Откровения о предательстве

Стоит отметить, что в недавнем прошлом исполнительница оказывалась в центре нескольких неприятных инцидентов, связанных с употреблением алкоголя. Особенно запомнились видеоролики в социальных сетях, где артистка в состоянии опьянения делилась с подписчиками своими жизненными трудностями.

В тех видео она прямо заявляла о предательстве со стороны всей своей семьи.

В своем личном блоге Слава делилась: «Держусь из последних сил. Все близкие люди меня предали и сделали максимально больно. Каждый день я плачу, мне невыносимо больно. Меня использовали, предали, а я прощала, дура. Не знаю, как быть дальше… Когда-нибудь я расскажу всю правду, может, станет легче. Но я держусь, чувствую, что воспряну, я сильнее многих. А самое ужасное, это моя семья, которой я помогала всю жизнь, несмотря на сложности и бесконечную усталость. Вместо поддержки кинули меня в ад. Не знаю, чем я это заслужила. Самое страшное, что я их всех люблю жутко и прощаю. А потом понимаю, что унижаюсь, и мне становится больно за всю эту несправедливость. И мне стыдно за саму себя».

Инцидент на сцене и реакция певицы

После того случая певица связалась со своими поклонниками, чтобы объяснить ситуацию. Она уверяла, что на сцене была абсолютно трезвой, но чувствовала себя крайне плохо.

Сланевская рассуждала: «Мне не надо было выходить на сцену, будучи такой больной. Но, послушайте, мы, артисты, всегда выходили на сцену в таком состоянии — со сломанными руками, плечами. Просто из-за каких-то сволочей, которые хотят выпендриться, я жутко расстроилась. Я плакала всю ночь. Теперь у меня проблемы с ухом. Я отменяю все концерты, больше так не могу! Эти женщины ждали от меня злобной реакции. Я живой человек, росла в 90-е, могу и по лицу треснуть. Слава Богу, не делала этого. Но оскорбила их, да, и это было им по кайфу, потому что у них с собой были телефончики. Девочки, хочу сказать вам: идите вы…»