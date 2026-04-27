Известный актер Вилле Хаапасало вновь обрел семейное счастье! Он связал себя узами брака с женщиной, с которой его связывает долгая и полная драматизма история любви.

В 2009 году медиапространство всколыхнула сенсационная новость: у звезды культового фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало появилась тайная возлюбленная, которую он, впрочем, не особо и скрывал. При этом актер на тот момент был женат на финской актрисе Саре Хэдланд, с которой растил двоих детей. Роковой избранницей оказалась талантливый режиссер Тина Баркалая, известная по работе над клипом Лолиты «Раневская» и сериалом «Беспринципные».

Однако история их отношений началась гораздо раньше, 17 лет назад. Тогда Тина Баркалая ждала от Вилле сына, которого назвали Сандро. Но за месяц до рождения ребенка Хаапасало неожиданно оставил режиссера и вернулся к своей супруге, даже заявляя журналистам, что не знаком с Баркалаей или давно с ней не общается.

В то время в Сети активно обсуждались возможные причины их разрыва. Ходили слухи, что Тина настаивала на разводе актера с женой и скорейшем официальном браке с ней. Однако Вилле Хаапасало тогда не был готов к столь радикальным переменам, и их отношения временно прекратились.

Но уже в следующем году ситуация кардинально изменилась: появились новости о том, что недавно разведенный Вилле Хаапасало снова сошелся с Тиной Баркалаей. Более того, актер наконец серьезно задумался о свадьбе. Источники, близкие к паре, утверждали, что влюбленные планировали скромное торжество на лето, без лишней помпезности.

Сандро.

Что происходило в личной жизни пары все эти годы, оставалось за кадром. Однако теперь стало ясно: они официально оформили отношения и стали мужем и женой. По всей видимости, церемония прошла в Грузии — именно там они когда-то планировали пожениться, выбрав скромный формат без лишней пышности, в узком кругу.

О радостном событии сообщила Алёна Хмельницкая, давняя подруга Тины. Актриса поделилась снимком с новобрачными — к слову, им по 54 года — и поздравила их с важным шагом. «Мои дорогие, любимые молодожёны, как я счастлива за вас! Берегите друг друга», — написала она.