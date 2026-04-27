Известные российские артисты стали хедлайнерами пышного торжества за рубежом, собравшего гостей со всего мира.

В Каннах недавно произошло яркое событие: Валерий Меладзе и Максим Галкин вновь пересеклись, выступив на пышной свадьбе украинского предпринимателя. 49-летний Максим Галкин взял на себя роль ведущего этого грандиозного торжества.

Свадьба IT-бизнесмена Ники Ломиа и его избранницы, бывшей участницы конкурса "Мисс Украина" Ники, собрала гостей из России, Грузии, Украины и многих других стран. Праздник развернулся в живописном старинном поместье 1919 года постройки, откуда открывался потрясающий вид на Средиземное море. Помимо харизматичного юмориста, публику развлекали Валерий Меладзе и мировая звезда Рики Мартин.

60-летний Валерий Меладзе порадовал гостей исполнением своих бессмертных хитов, таких как "Самба белого мотылька" и "Салют, Вера!", а также спел дуэтом с Галкиным. По информации телеграм-канала Shot, гонорар певца за выступление мог превысить 13 миллионов рублей, в то время как комик заработал около 10,5 миллионов.