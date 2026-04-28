Известный танцор, хореограф и телеведущий Евгений Папунаишвили откровенно рассказал о своем состоянии после развода. Инициатором расставания выступила его супруга, что стало для него серьезным ударом.

Тяжелое расставание

По словам артиста, он расстался со своей женой-итальянкой Салимой Бижабер в 2020 году. Спустя полгода после заявления супруги о разводе, она улетела в Италию вместе с их общей дочерью Софией.

«Я поминутно помню этот день, когда я их провожал в аэропорт», — с горечью вспоминает Папунаишвили. Он подчеркнул, что многие тяжелые моменты после этого пришлось прорабатывать со специалистом.

Эмоциональный кризис

Телеведущий признался, что пережил глубокий эмоциональный кризис. Несмотря на свое врожденное жизнелюбие, он столкнулся с полным отчаянием.

«Просто в какой-то момент, признаюсь, при всем моем жизнелюбии, у меня не было желания жить. Мне казалось, что мир вообще полностью рухнул», — откровенно заявил артист.

Опровержение слухов

Ранее Папунаишвили уже опровергал заявления своей бывшей супруги о том, что причиной их развода стали его измены. Он настаивает, что именно жена разорвала отношения, в то время как он сам стремился сохранить семью.

Артист также отметил, что Бижабер опубликовала в социальной сети пост о его изменах уже после того, как он начал новые отношения. Это произошло в период, когда он пытался двигаться дальше.

Новая глава

В 2023 году Евгений Папунаишвили вновь обрел личное счастье, вступив во второй брак. В этом новом союзе у него родился сын, что стало для него новой светлой главой в жизни.