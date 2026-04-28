Роскошная свадьба украинской модели и IT-бизнесмена в Каннах: сколько стоили Рики Мартин, Галкин и Меладзе (фото)

Роскошная свадьба украинской модели из Харькова и IT-бизнесмена отгремела в Каннах. Кто такие молодожены и сколько стоили выступления Рики Мартина, Галкина и Меладзе

Свадьба в Каннах с мировыми звёздами

На Лазурном побережье Франции состоялось масштабное торжество — в Каннах отпраздновали свадьбу украинской модели родом из Харькова и IT-бизнесмена Ники Ломиа, соучредителя компании Spribe. Ведущим вечера стал Максим Галкин, а среди приглашённых артистов выступили Рики Мартин и Валерий Меладзе.

svadb.jpg

Фото: instagram.com/angelniksss

Кто такие молодожёны

По данным СМИ, Ники Ломиа — предприниматель грузинского происхождения, связанный с индустрией онлайн-игр. Его компания имеет офисы в Киеве, Грузии, Польше и Эстонии. Невеста, модель Ника, ранее жила в Харькове, но после начала полномасштабной войны переехала за границу и сейчас проживает в Монако.

svad44.jpg

Фото: instagram.com/angelniksss

В соцсетях девушка рассказывала, что получила образование юриста-международника и дизайнера интерьеров, а также пробовала себя в разных профессиях — от хостес до модели и художницы.

Как выяснилось, официально пара оформила брак ещё в декабре 2025 года, а праздничную церемонию решила провести позже.

Сколько стоило торжество

Точный бюджет свадьбы не раскрывается, однако по оценкам СМИ и пользователей соцсетей, речь идёт о миллионах долларов. Праздник проходил в историческом замке Château de la Croix des Gardes, аренда которого начинается примерно от 100 тысяч долларов в сутки.

galkin.jpg

Фото: instagram.com/angelniksss

Максим Галкин не только вёл вечер, но и выступал с номерами и песнями, включая украинскую композицию Иво Бобула. По оценкам, его гонорар мог составить около 130 тысяч долларов.

Среди артистов также был Валерий Меладзе, исполнивший свои популярные хиты. Его участие, по данным СМИ, могло стоить более 170 тысяч долларов.

Главной звездой вечера стал Рики Мартин. Предположительно, его выступление обошлось молодожёнам примерно в 1,5 миллиона долларов.

Праздник с размахом

Свадьба собрала гостей из разных стран и вызвала активное обсуждение в соцсетях. Роскошная локация, мировые звёзды и масштаб мероприятия сделали её одной из самых обсуждаемых свадеб последних месяцев.

