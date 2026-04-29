Латвийские рыболовы могут начинать расчехлять спиннинги и готовить снасти. Уже через пару дней (с 1 мая) у нас официально открывается сезон ловли щуки. Снимается и второй запрет, действовавший два месяца из-за нереста рыбы: можно будет ловить с лодок.
С 1 марта по 30 апреля латвийские рыбаки лишены возможности предаться любимому хобби. В этот период из-за нереста запрещена вся рыбалка с лодок во всех водоемах, кроме вод Балтийского моря и Рижского залива, использование рыбы в качестве наживки во всех водоемах кроме моря, а также строго запрещена рыбалка с любых плавучих средств в каналах и протоках.
Однако уже с 1 мая все эти ограничения снимаются вплоть до периода появления льда по осени. Можно будет ловить щуку спиннингом, заниматься подводной охотой на эту рыбу, ловить живца и осуществлять рыбалку с лодок. Правда, стоит учесть, что любителям рыбалки разрешено оставлять себе ограниченный улов – до пяти щук длиной не меньше 50 см, причем только одна из них может превышать 75 сантиметров. Всю рыбу размером менее 50 см, правилами рыболовства предписано отпускать обратно в воду.
Стоит также помнить, что до 15 мая запрещено оставлять в улове жерехов, а запрет на ловлю судака действует до 31 мая, а форель, по правилам, разрешено забирать только одну и не менее 35 сантиметров. Иначе можно нарваться на неприятности. Максимальный административный штраф за нарушение правил рыболовства составляет до 350 евро. Помимо штрафа нарушителю также придется возместить ущерб, нанесенный им рыбным ресурсам.
Оставить комментарий