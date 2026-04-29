1 мая у латвийских рыбаков – праздник!

Дата публикации: 29.04.2026
grani.lv
Латвийские рыболовы могут начинать расчехлять спиннинги и готовить снасти. Уже через пару дней (с 1 мая) у нас официально открывается сезон ловли щуки. Снимается и второй запрет, действовавший два месяца из-за нереста рыбы: можно будет ловить с лодок.

С 1 марта по 30 апреля латвийские рыбаки лишены возможности предаться любимому хобби. В этот период из-за нереста запрещена вся рыбалка с лодок во всех водоемах, кроме вод Балтийского моря и Рижского залива, использование рыбы в качестве наживки во всех водоемах кроме моря, а также строго запрещена рыбалка с любых плавучих средств в каналах и протоках.

Однако уже с 1 мая все эти ограничения снимаются вплоть до периода появления льда по осени. Можно будет ловить щуку спиннингом, заниматься подводной охотой на эту рыбу, ловить живца и осуществлять рыбалку с лодок. Правда, стоит учесть, что любителям рыбалки разрешено оставлять себе ограниченный улов – до пяти щук длиной не меньше 50 см, причем только одна из них может превышать 75 сантиметров. Всю рыбу размером менее 50 см, правилами рыболовства предписано отпускать обратно в воду.

Стоит также помнить, что до 15 мая запрещено оставлять в улове жерехов, а запрет на ловлю судака действует до 31 мая, а форель, по правилам, разрешено забирать только одну и не менее 35 сантиметров. Иначе можно нарваться на неприятности. Максимальный административный штраф за нарушение правил рыболовства составляет до 350 евро. Помимо штрафа нарушителю также придется возместить ущерб, нанесенный им рыбным ресурсам.

