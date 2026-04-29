Звезда рекламной кампании Prada

Супермодель Белла Хадид, которой сейчас 29 лет, блистательно выступила в новой рекламной кампании Prada. Эта серия под названием «Летние дни» была представлена публике в апреле 2026 года, моментально привлекая внимание. Завораживающие кадры с участием звезды появились в ее Instagram, вызвав волну обсуждений среди поклонников моды.

Элегантный образ

На одном из снимков Хадид предстала в стильном черном шелковом микро-кроп-топе, украшенном узнаваемым треугольным логотипом Prada. Ее образ дополняла изящная белая юбка с нежным цветочным узором, создавая легкий и воздушный вид.

Фото: соцсети.

Поверх этого ансамбля был накинут объемный темный плащ, добавляющий загадочности. В руках у модели элегантно расположилась сумка-тоут Prada Bonnie, выполненная в модном песочно-бежевом оттенке. Этот аксессуар идеально гармонировал с общей концепцией летней коллекции, подчеркивая ее изысканность.

По мнению редакции, новая кампания Prada с Беллой Хадид подтверждает статус модели как одной из главных икон современной моды. Элегантные образы и продуманные детали подчеркивают эстетику бренда и задают тон летнему сезону. Коллекция «Летние дни» уже вызвала активный отклик и, судя по реакции, станет одной из самых обсуждаемых в этом году.