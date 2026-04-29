Тейлор Свифт защищает голос и образ от ИИ: регистрация товарных знаков 0 108

Lifenews
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тейлор Свифт защищает голос и образ от ИИ: регистрация товарных знаков

Известная американская певица Тейлор Свифт предприняла решительные шаги для защиты своего уникального голоса и внешности от контента, созданного искусственным интеллектом. По данным портала TMZ, ссылающегося на официальные документы, звезда подала заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков.

Американская поп-дива Тейлор Свифт активно борется с угрозами, исходящими от искусственного интеллекта. Она подала официальные заявки на регистрацию своего голоса и внешности в качестве товарных знаков, стремясь обезопасить себя от несанкционированного использования ИИ-контента. Эту информацию подтверждает портал TMZ, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении документы.

Защита от ИИ-копий

"Она тихо зарегистрировала несколько очень специфических товарных знаков, направленных на то, чтобы любые цифровые копии ее голоса и изображения были аннулированы", — подчеркивается в публикации. Это свидетельствует о продуманной стратегии защиты ее уникального образа в цифровом пространстве.

Уникальные звуковые знаки

Среди прочего, Тейлор Свифт намерена зарегистрировать в качестве товарных знаков свои узнаваемые фразы: "Hey, it’s Taylor Swift" (Привет, это Тейлор Свифт) и "Hey, it’s Taylor" (Привет, это Тейлор). Эти заявки относятся к редкой и специализированной категории "звуковых знаков", предназначенных для идентификации по уникальным звуковым сигналам.

Визуальный образ под охраной

Отдельная заявка направлена на защиту конкретного визуального образа певицы. Речь идет об изображении, где она держит розовую гитару с черным ремнем, одета в яркий разноцветный комбинезон с серебряными акцентами и стильные сапоги.

Прецедент Макконахи

Стоит отметить, что Тейлор Свифт не является первопроходцем в этой области. Ранее американский актер и продюсер Мэттью Макконахи уже подавал аналогичные заявки, стремясь защитить свой голос и уникальный образ от цифровых подделок.

