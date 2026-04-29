Lifenews
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Британский актер, продюсер и сценарист Том Харди объявил о временном прекращении своей активной карьеры. Причиной стали серьезные проблемы со здоровьем, возникшие на фоне интенсивных физических нагрузок, о чем информирует портал Daily Mail.

Сам артист заявил, что планирует "взять отпуск", который, по его словам, может затянуться на несколько лет. Это решение стало необходимостью для восстановления его организма.К настоящему моменту Том Харди уже перенес две операции на коленях, а также страдает от грыжи межпозвонкового диска и ишиаса, вызывающего прострелы из-за воспаления седалищного нерва. "Все разваливается… И лучше не будет", — откровенно признался Харди.

Источники издания также предполагают, что перерыв в работе может быть связан с желанием актера уделять больше времени своей семье. Тому Харди сейчас 48 лет.

Широкую известность он обрел после блестящей работы в фильме «Стюарт: Прошлая жизнь», где мастерски воплотил образ наркомана и бездомного Стюарта Шортера. Эта роль принесла ему номинацию на престижную премию BAFTA.

За свою плодотворную карьеру Том Харди снялся более чем в полусотне проектов. Среди его самых узнаваемых работ — сериал «Острые козырьки», а также блокбастеры «Безумный Макс: Дорога ярости», «Выживший», «Дюнкерк» и, конечно же, «Веном».

