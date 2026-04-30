Узнайте, как 43-летняя Энн Хэтэуэй покоряет модный мир, демонстрируя свои лучшие образы и актуальный стиль.

43-летняя Энн Хэтэуэй стала звездой новой фотосессии для австралийского Vogue. Потрясающие кадры были представлены публике в Instagram.

Смелые образы для Vogue

Для обложки журнала актриса выбрала эффектное красное боа и стильные кожаные брюки из коллекции Chanel. Этот роскошный образ гармонично дополняют серьги от Bulgari, ведь Энн является амбассадором бренда с 2022 года.

На одном из снимков Энн предстала в дерзкой кожаной куртке-бомбере от Miu Miu, надетой поверх кружевного бра и мини-юбки. Особое внимание привлекают капроновые колготки с крупным цветочным узором, также от Miu Miu, ставшие изюминкой наряда.

Закулисье съемки

За объективом работали знаменитые фотографы Луиджи и Янго, известные своим сотрудничеством с такими мировыми звездами, как Наташа Поли, Белла Хадид и Клаудия Шиффер. Стиль для фотосессии разработал Джалил Уивер, постоянный стилист неподражаемой Рианны.