Дерзкий образ Энн Хэтэуэй для Vogue: актриса позирует в косухе и кружевном бра

Дата публикации: 30.04.2026
43-летняя Энн Хэтэуэй стала звездой новой фотосессии для австралийского Vogue. Потрясающие кадры были представлены публике в Instagram.

Смелые образы для Vogue

Для обложки журнала актриса выбрала эффектное красное боа и стильные кожаные брюки из коллекции Chanel. Этот роскошный образ гармонично дополняют серьги от Bulgari, ведь Энн является амбассадором бренда с 2022 года.

На одном из снимков Энн предстала в дерзкой кожаной куртке-бомбере от Miu Miu, надетой поверх кружевного бра и мини-юбки. Особое внимание привлекают капроновые колготки с крупным цветочным узором, также от Miu Miu, ставшие изюминкой наряда.

Закулисье съемки

За объективом работали знаменитые фотографы Луиджи и Янго, известные своим сотрудничеством с такими мировыми звездами, как Наташа Поли, Белла Хадид и Клаудия Шиффер. Стиль для фотосессии разработал Джалил Уивер, постоянный стилист неподражаемой Рианны.

