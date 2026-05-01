Бэнкси подтвердил авторство новой скульптуры в центре Лондона

Дата публикации: 01.05.2026
Анонимный стрит-арт художник Бэнкси признал, что именно он создал провокационную статую человека с флагом, балансирующего на грани падения. Работа, появившаяся в районе Сент-Джеймс, сразу вызвала обсуждения и интерпретации среди публики и экспертов.

Анонимный британский уличный художник Бэнкси подтвердил, что именно он является автором статуи человека с флагом и в шаге от падения с постамента, которая появилась ранее на этой неделе в центре Лондона.

Утром 29 апреля в центре Лондона заметили новую статую с подписью анонимного художника Бэнкси. Скульптура изображает мужчину в костюме, делающего шаг с пьедестала. При этом лицо мужчины закрывает флаг.

Об этом сообщает BBC.

По информации представителей Бэнкси, статую установили в ночь на 29 апреля. На следующий день на странице художника в Instagram опубликовали видео процесса ее установки.

Автор подкаста BBC The Banksy Story Джеймс Пик отметил, что Бэнкси «совершил еще один фантастический переворот».

«Местоположение впечатляет. Я не знаю, как ему это удалось. Он доставил туда низкорамный прицеп, обойдя всю охрану, и установил огромную статую из полимера», — сказал Пик.

Авторы комментариев на странице Бэнкси в Instagram предположили, что работа посвящена "слепому патриотизму", и задались вопросом, как художнику удалось провернуть подобный трюк "в самом центре британского истеблишмента".

Бэнкси, которого называют андерграундным художником стрит-арта, держит свою личность в строжайшей тайне. Он периодически использует Instagram, чтобы подтвердить авторство создаваемых им работ.

Новая инсталляция, выполненная в стилистике классических памятников и размещённая среди монументов Эдуарда VII, Флоренс Найтингейл и Сидни Герберта, усиливает контраст между традицией и современным высказыванием. Как и многие работы Бэнкси, она остаётся открытой для трактовок — от критики «слепого патриотизма» до размышлений о хрупкости общественных ориентиров, пишет bb.lv.

