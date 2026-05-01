На Гибралтар учёные зафиксировали необычное поведение берберские макаки: животные всё чаще поедают почву. Как показало исследование, опубликованное в Scientific Reports, такая привычка напрямую связана с изменением рациона из-за контакта с туристами.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports и основанное на наблюдениях за популяцией в 2022–2024 годах, показало, что подобная привычка чаще встречается у особей, обитающих ближе к местам скопления путешественников. Всего в южной части Европы насчитывается около 200–300 берберских макак, которые нередко подходят к людям, выпрашивают еду или воруют её.

Учёные отмечают, что рацион животных в туристических зонах заметно изменился: в нём всё чаще появляются сладости, печенье, чипсы и мороженое, которые плохо подходят для их пищеварительной системы. На этом фоне макаки начали периодически есть почву, причем делают это вскоре после получения угощений от людей.

Исследователи предполагают, что грунт может помогать животным компенсировать последствия такого питания. Уточняется, что почва, которую выбирают приматы, содержит железо и глину. Глина, как предполагается, способна снижать кислотность в желудке и связывать некоторые вредные вещества, что облегчает переваривание жирной и сладкой пищи и уменьшает нагрузку на кишечную микрофлору.

Исследователи считают, что поедание земли помогает макакам справляться с последствиями «человеческой» пищи — сладостей и фастфуда, нарушающих их пищеварение. При этом поведение распространяется внутри групп через обучение, что свидетельствует о быстрой адаптации животных к новым условиям, пишет bb.lv. Учёные подчёркивают: вмешательство человека уже меняет образ жизни диких популяций, и без ограничений контакта последствия могут стать более серьёзными.