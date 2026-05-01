В Индии обнаружили гигантскую доисторическую змею длиной до 15 метров

Дата публикации: 01.05.2026
Учёные описали новый вид древней змеи — Vasuki indicus, останки которой нашли в Индии. Как сообщается в Scientific Reports, хищник, живший около 47 миллионов лет назад, мог достигать длины до 15 метров, что делает его одним из крупнейших в истории.

Ученые описали новый доисторический вид змеи, найденный на территории современной Индии. Вероятно, это была одна из самых крупных змей, когда-либо существовавших на Земле. Об этом сообщает научный журнал Scientific Reports.

По словам исследователей, ископаемые позвонки, обнаруженные в лигнитовой шахте Панандхро в штате Гуджарат, принадлежат полностью взрослой особи, жившей примерно 47 миллионов лет назад, в среднем эоцене.

Дебаджит Датта и Сунил Баджпай, изучавшие находку, оценивают длину животного в 11–15 метров (для сравнения: типичный междугородний автобус имеет длину около 12 метров).

Новый вид решили назвать Vasuki indicus в честь мифического змея, связанного с богом Шивой.

По размерам Vasuki indicus сопоставима с легендарной Titanoboa, а её повадки, вероятно, напоминали современных анаконд — медленное передвижение и охота из засады, пишет bb.lv. Открытие расширяет представления о гигантских змеях древности и указывает на важную роль Индийского субконтинента в их эволюции и распространении.

