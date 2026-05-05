€200 тысяч за пять песен: София Ротару отказалась от выступления в Дубае

Дата публикации: 05.05.2026
Певице Софии Ротару предложили крупный гонорар за короткое выступление, однако она отказалась выходить на сцену. По словам её бывшего директора, артистка считает, что сейчас не время для концертов.

София Ротару отказалась от корпоратива в Дубае. Ее бывший концертный директор Сергей Лавров рассказал, что певице предлагали исполнить всего пять песен за 200 тысяч евро.

«Люди звонят, хотят позвать на мероприятия, но она не хочет, к сожалению, вообще не хочет. Сейчас давали 200 тысяч евро за пять песен. Это было выступление в Дубае. Она отказалась. Говорит: „Пока идут боевые действия, не время для концертов“» , — заявил Лавров.

Похожее заявление в 2024 году делала другая народная артистка СССР — Алла Пугачева. «Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат», — говорила она, отвечая на вопрос о возвращении на сцену.

Несмотря на то что исполнительнице хитов «Лаванда», «Только этого мало» и «Хуторянка» в этом году исполнится 79 лет, она все еще в хорошей форме, отметил ее бывший менеджер.

Решение Ротару перекликается с позицией Аллы Пугачёвой и подчёркивает, что для некоторых артистов творческая деятельность напрямую связана с внешней ситуацией. Несмотря на редкие появления, певица, как отмечают близкие, остаётся в отличной форме.

Светлана Зубова
