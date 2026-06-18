Супруга продюсера и телеведущего Александр Цекало, художница и модель Дарина Эрвин, поделилась с подписчиками новыми фотографиями в честь своего дня рождения.

18 июня Дарине Эрвин исполнилось 35 лет. По случаю праздника она опубликовала в социальных сетях серию снимков из новой фотосессии. На кадрах модель позирует в необычном образе, дополнив его розовой меховой шапкой.

В подписи к публикации именинница пошутила, что в этом году не хочет праздничный торт, и предложила подписчикам рассказать, за что они ее ценят и чем она им нравится.

Поклонники активно поздравили Дарину с днем рождения. Многие отметили ее оригинальный стиль, чувство юмора и творческий подход к фотосессиям. Некоторые пользователи назвали новую съемку одной из самых ярких в ее социальных сетях.

Дарина Эрвин регулярно привлекает внимание публики смелыми образами и необычными фотопроектами. В социальных сетях нередко обсуждают ее внешность и стиль. Ранее модель неоднократно опровергала слухи о пластических операциях и использовании препаратов для снижения веса.

Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились в 2019 году. Супруги живут в США и лишь изредка посещают Россию. Они познакомились за год до свадьбы и с тех пор практически не афишируют подробности своей семейной жизни.

Новая фотосессия Дарины Эрвин вновь вызвала активное обсуждение в соцсетях. Поклонники поздравили модель с 35-летием и отметили ее умение привлекать внимание необычными творческими проектами.

Фото: darina.ervin, tasulaaa, xeniasobchak/Instagram.