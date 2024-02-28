Baltijas balss logotype
Как всегда выглядеть на миллион: простые правила для вашего дня

Люблю!
Дата публикации: 28.02.2024
BB.LV
Изображение к статье: Как всегда выглядеть на миллион: простые правила для вашего дня

Можно ли по утрам просыпаться счастливой, если накануне вы поздно легли, наевшись вредной пищи? Вряд ли. Но как изменить свою внешность (а вместе с тем и жизнь!) в лучшую сторону? Вот несколько полезных советов, которые помогут вам!

Улыбка

Как бы не сложился вчерашний день или вечер, старайтесь просыпаться с улыбкой. Это повлияет на то, как пройдет новый день - вы будете более позитивны и активны!

Вода

Для того, чтобы выглядеть привлекательно и сохранять здоровье, вы ежедневно должны выпивать около двух литров воды! Причем, большую часть нужно выпивать до 18 часов! Дело в том, что если вашим мышцам не хватает воды, они не будут расти - несмотря на все ваши тренировки! Особенно полезна вода с лимоном - благодаря ей вы наполняете свое тело витаминами и укрепляете иммунную систему. Такой напиток способствует избавлению от лишних килограммов и улучшает память. Полезна и вода с лимоном - она обладает омолаживающим эффектом, устраняет воспаления.

Контрастный или прохладный душ

Обратите внимание: прежде чем вы пойдете в душ, ваше тело должно проснуться. В противном случае оно получит сильный стресс от холодной воды. Польза душа заключается в том, что вы быстрее проснетесь, у вас улучшится кровообращение и нормализуется давление. Преимущества есть и для красоты - контрастный или холодный утренний душ улучшает состояние вашей кожи!

При этом, говорят эксперты, душ способен укреплять иммунитет, тренировать ваш организм! Тренируются самые разные мышцы и сухожилия, капилляры и сосуды. благодаря этому улучшается обмен веществ, что, в свою очередь, приводит к тому, что вы быстрее сбрасываете лишний вес! Мышцы становятся упругими, а целлюлит исчезает.

Утренняя зарядка или бег

Такие физические нагрузки помогают вашему организму морально и физически подготовиться к рабочему дню, стрессам (как приятным, так и не очень), улучшают ваше настроение и повышают самооценку.

Завтрак

Вы ни в коем случае не должны пропускать утренний прием пищи. Не позднее, чем через час после пробуждения вы должны поесть. Это необходимо для того, чтобы запустились все важные обменные процессы в вашем организме. Дело в том, говорят специалисты, что пропуск завтрака может стать причиной язвы и гастрита, ведь без завтрака ваше тело испытывает сильнейший стресс и начинает "откладывать запасы". Метаболизм замедляется, в мозг перестают поступать те вещества, которые необходимы для нагрузок.

При этом крайне важно, чтобы в рационе был белок, ведь организм человека не способен вырабатывать его самостоятельно. Не обойтись и без сложных углеводов, которые никогда не сможет заменить овсянка быстрого приготовления. Отказываться от жиров также не следует - они помогают усвоению белка и даже могут способствовать вашему похудению. Важна и "живая" пища - овощи и фрукты, орехи и зелень.

Прогулка

Почему так важно уделять время прогулкам? Дело в том, что они улучшают физическую и умственную работу, повышают настроение, укрепляют иммунитет. Все, что для этого нужно, - проводить время на свежем воздухе - около полутора часов. Особенно важно это в зимнее время, когда все отопительные приборы сжигают кислород в помещении.

Сон

Вы должны высыпаться, если хотите выглядеть неотразимо! Восемь часов - это то количество сна, которое необходимо для того, чтобы все системы вашего организма могли восстановиться. Важный момент: спать следует в полной темноте - чтобы организм мог вырабатывать мелатонин, без которого качественный ночной отдых просто невозможен.

Ежедневный отдых

Согласитесь с тем, что каждый день вы можете найти 20 свободных минут. Это время вы можете провести с пользой для себя, получить радость и удовольствие. Всего двадцать минут - и вы сможете восстановить свои силы, зарядиться энергией и вдохновением. Дайте себе это время и посвятите его отдыху, чтобы быть еще красивее, здоровее и активнее!

Источник: fb.ru

Оставить комментарий

