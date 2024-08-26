6 привычек, которые выдают человека с высоким IQ - проверьте себя

Наши привычки могут рассказать не только о состоянии здоровья и характере.

Так, некоторые люди могут делать очень странные вещи. Эксперты говорят, что за этим вполне может скрываться мощный интеллектуальный потенциал.

Практически все гении — это немного или даже очень странные люди. Например, известный композитор Людвиг ван Бетховен каждое утро после пробуждения отсчитывал ровно 64 кофейных зерна, чтобы приготовить идеальный кофе, а также погружал голову в холодную воду. Английский поэт Лорд Байрон держал медведя в качестве домашнего питомца, а Альберт Эйнштейн играл на скрипке по ночам, причем делал это откровенно плохо.

Ученые давно изучают привычки гениальных людей, а также анализируют работу мозга тех современников, кто отличается высоким интеллектом. На основе этого эксперты выделили несколько необычных привычек, которые могут говорить о том, что у человека высокий IQ, пишет издание The Mirror.

Привычки гениальных людей

1. Разговаривать с самим собой. Хотя это часто называют первым признаком безумия, исследования показывают, что беседа с самим собой может улучшить все — от памяти до способности сосредоточиваться. Ученые выяснили, что во время таких неосознанных диалогов активизируются различные области мозга, тем самым как раз и прокачиваются когнитивные функции.

2. Жить в режиме «совы», а не «жаворонка». Именно «совам» так тяжело вставать по утрам, а все важные дела, над которыми надо хорошенько подумать, они переносят на вечер. Ученые выяснили, что такие люди в целом гораздо лучше справляются с тестами на оценку когнитивных способностей, чем «жаворонки».

3. Витать в облаках. Если вы большой любитель помечтать и отключиться от реальности, то высока вероятность, что ваш мозг способен на большее, чем вы можете себе представить. Именно мечтатели неосознанно занимаются постоянной умственной тренировкой, говорят ученые.

4. Захламлять рабочее место. Если на вашем столе куча бумаг, немытые чашки и другие вещи, которых не должно там быть, то это тоже вполне себе говорит о высоком интеллекте. Так, исследование показало, что люди, которые оказались в захламленной комнате, выдали больше творческих идей по сравнению с теми, кто был в чистом офисе. Одним словом, настоящего гения хаос не пугает.

5. Постоянно задавать вопросы. Обычно «почемучками» называют маленьких детей, которые хотят узнать все об окружающем мире, тем самым постоянно доставая родителей. Однако у настоящих гениев эта черта характера никуда не девается по мере взросления. Им интересно все, что происходит вокруг.

6. Проводить много времени в одиночестве. Здесь уже выигрывают интроверты, говорят ученые. Если экстраверт постоянно хочет быть рядом с людьми и в центре внимания, то интроверт любит тишину, сосредоточенность и уединение. Это идеальные условия, чтобы думать обо всем на свете, читать книги или учиться.

Тест, который пройдут только люди с высоким IQ

На желтом фоне вы видите множество одинаковых символов — нулей. Они расположены в 10 строках, в каждой по 28. Всего перед вами 280 символов. Но среди них спрятана одна буква. Найдите букву С на этом рисунке.

Справиться с этим IQ-тестом могут только люди с высоким интеллектом. Есть нюанс: надо уложиться в 9 секунд!