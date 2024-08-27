Тип женщин, которые никогда не смогут похудеть, — и дело не в питании

Оказывается, порой даже самые активные нагрузки в спортзале и строгая диета могут оказаться бесполезными, а все потому, что на вашем пути к стройной фигуре стоит преграда гораздо серьезнее.

Абсолютно каждая женщина хочет выглядеть привлекательно. Заветные параметры 90/60/90, долгие годы пропагандируемые миром моды, хоть понемногу и сдают свои позиции, но тем не менее абсолютно каждая представительница прекрасного пола стремится поддерживать красоту и стройность своей фигуры.

На пути к телу мечты девушки начинают вычеркивать из своего меню калорийные продукты, после работы отправляются в фитнес-зал, а на выходных не забывают о йоге. Но нередко случается такое, что даже после спустя несколько месяцев желанный результат не наступает. Эксперты объясняют: проблема заключается в мышлении худеющей. Если сразу не направить свои мысли в правильное русло, то результатов можно не ждать.

Эксперт: Аиша Карунакаран, американский тренер и эксперт по питанию, выложила в своем личном блоге исследование, которое некоторое время проводила среди своих подопечных. Оказалось, что причинами безрезультатных попыток сбросить лишние килограммы являются вовсе не отсутствие силы волы и недостаточно «чистое» питание, а неуверенность в себе и многочисленные комплексы.

«Есть одно отличие между женщинами, которые успешно худеют и удерживают вес годами, и теми, у кого это сделать не получается. Первые умеют принимать комплименты, а вторые — нет», — поделилась своими наблюдениями женщина, благодаря которой, по ее же словам, более десяти тысяч девушек добились желаемых результатов, просто поменяв мышление.

По ее мнению те, кто умеет видеть в себе прекрасное и принимать приятные слова в свой адрес, как правило, обладают здоровой самооценкой и, соответственно, уверенностью в своих будущих успешных (!) результатах. Несмотря на то, что свои возможности, как и ситуацию, такие женщины оценивают трезво, они уверены в том, что у них обязательно все получится в отличие от тех, кто загрузил себя огромным количеством комплексов и внутренних зажимов, которые буквально ставят крест на всех стараниях.

Именно поэтому путь к идеальной фигуре необходимо начинать с проработки собственной самооценки, а не с покупки абонемента в спортзал или составления плана беспощадной диеты, которая рано или поздно закончится срывом.

«Ваше мышление всегда будет делать вас слабым человеком, вы никогда не поверите в то, что действительно можете похудеть и заслуживаете лучшего тела. Реальные трансформации начнутся, когда вы осознаете, что вы этого действительно достойны», — заверяет Аиша.

К слову, у нас есть все основания верить фитнес-тренеру. В декабре 2021 года Кливлендская клиника проводила исследования, которые подтвердили теорию Карунакаран.

Эксперт по поведенческому здоровью Лесли Хайнберг вместе с коллегами доказала, что женщины с низкой самооценкой изначально подсознательно настраивают себя на неудачный исход. Отсутствие веры в себя в сочетании с жесткими ограничениями в питании в итоги приводят к срывам и перееданию, а строгая диета, хоть и действительно помогает на некоторое время стать стройнее, однажды заставит утраченные килограммы вернуться в двойном объеме.

Врач, как и тренер, советуют подходить к процессу похудения сознательно. Заведите дневник и фиксируйте свой путь к стройности. Постепенно вводите полезные привычки, перестаньте разделять еду на хорошую и плохую, а еще обязательно хвалите и подбадривайте себя.

«Начните делать себе комплименты и принимайте их от окружающих без стеснения. Не откладывайте все это на потом. Начните переучивать свой мозг, чтобы он верил: вы достойны желаемой трансформации. В противном случае ничего не получится», — заключает специалист.

Источник: woman