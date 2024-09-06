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Что такое синдром «усталых усов» у котиков 1

Люблю!
Дата публикации: 06.09.2024
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Что такое синдром «усталых усов» у котиков

Если ваша котеечка ест только из центра миски или вообще лапкой — умиляться тут нечему. Это значит, у нее синдром «усталых усов»! Усики устали и больше не выносят всех этих прикосновений.

Дело в том, что у котов очень чувствительные усы. Очень! Кстати, по-научному усики котиков называются «вибриссы». Ну это вам просто для общего развития. И вот эти самые вибриссы выполняют функции датчиков — измеряют температуру, помогают ориентироваться в пространстве и многое другое.

Вся информация поступает на кончики усиков — очень чувствительную часть. Как только кончик усиков получает сигнал, он подает вибрации в мозг. Кстати, брови кошек — это тоже вибриссы!

Откуда берется усталость усиков

Если информации, поступающей на кончики усиков, слишком много, котики начинают стрессовать. А если они еще и постоянно обтираются о миску усами, это вообще катастрофа!

Коты видят вблизи плохо и количество корма могут распознать только благодаря вибриссам. Но если усы постоянно цепляются о бортики миски, понять, сколько корма осталось, котам очень сложно.

Поэтому они начинают есть лапками, чтобы их усики отдохнули.

Как позаботиться о кошечке?

Купите ей не слишком глубокую и желательно «просторную» миску, чтобы ее усики отдыхали во время еды и могли только подсказать, сколько корма осталось в миске.

Источник: stebel

#коты #домашние животные
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го сентября

    Я мечтаю следующую жизнь прожить домашним кошаком... Я бы отоспался за все прошедшишие жизни и за пару десятков грядущих?. Мохнатые мерзавцы. ?

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