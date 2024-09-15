Исследование канадских ученых: «Брак делает здоровее и счастливее мужчин, но не женщин»

Раньше некоторые исследователи были уверены, что совместная жизнь благоприятно влияет на обоих супругов. Однако в этот раз ученые из Канады выяснили, что в браке лучше себя чувствуют в основном мужчины. С женщинами совсем другая ситуация: они чаще довольны жизнью, будучи свободными.

Один из самых важных факторов, который влияет на скорость старения, здоровье мозга и психическое состояние, — это социальные связи. Чем больше у человека друзей, новых знакомств, общения, тем лучше он себя чувствует, пишет Doctorpiter. Супружеские отношения эксперты также относят к социальным связям. Ранее уже было известно, что если оба супруга довольны браком, то у них крепче как физическое, так и ментальное здоровье. Что касается одиноких людей, то они в зоне риска: опасно чувствовать себя покинутым и никому не нужным даже несколько часов.

Группа ученых из Канады решила провести исследование, в котором выясняла, как брак влияет на «оптимальное старение». Под этим термином эксперты понимают совокупность нескольких факторов:

физическое здоровье,

ментальное здоровье,

в целом удовлетворенность жизнью и чувство счастья.

Результаты работы опубликованы в журнале International Social Work.

Всего в исследовании принял участие 7641 житель Канады в возрасте от 45 до 85 лет. Мужчины и женщины заполняли специальные анкеты, в которых сообщали о состоянии своего здоровья, качестве жизни, семейном положении. Экспертов особенно интересовало, были ли участники в браке, переживали ли опыт развода, а также теряли ли своего избранника (речь идет о смерти одного из супругов).

Результаты анализа показали: женатые мужчины находятся в привилегированном положении. Дело в том, что именно они стареют более «оптимально», говорят ученые. То есть лучше себя чувствуют физически, морально и в целом довольны жизнью. При этом не было важно, как давно мужчина находится в браке, — наличие супруги все равно улучшало его качество жизни.

«Возможно, состоящие в браке люди поощряют друг друга к принятию или поддержанию позитивного поведения в отношении здоровья, такого как отказ от курения или регулярные физические упражнения», — допустили ученые.

Что касается женщин, то здесь эксперты сделали совсем другие выводы. Оказалось, что замужние несущественно отличались по качеству жизни от незамужних. Зато те, кто никогда не был замужем, имели в два раза больше шансов на «оптимальное» старение, чем респондентки, которые овдовели или развелись во время исследования.

Почему женатые мужчины живут дольше холостяков

«Мужчины в браке тщательнее следят за здоровьем, в том числе при активном участии супруги. Это очень важно, потому что после сорока лет у них часто диагностируют болезни сердца, печени или почек, при этом изменения в организме начинаются раньше», — поясняла врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Еще один важный пункт — это сам образ жизни. Ученые доказали, что женатые мужчины чаще правильно питаются, меньше курят и пьют алкоголь, реже подвергают жизнь опасности. Например, стараются не превышать скорость за рулем.

Большое значение имеет активная и безопасная сексуальная жизнь. Есть множество бактерий, вирусов и паразитов, которыми можно заразиться при половом контакте.

Кроме того, в браке жить выгоднее, чем холостяком. У супруга есть поддержка, разделение финансовых и бытовых обязанностей, привилегии на государственном уровне, он не страдает от одиночества. Все это тоже помогает прожить как можно дольше.