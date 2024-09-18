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Какие два женских хобби мужчины считают самыми привлекательными 1

Люблю!
Дата публикации: 18.09.2024
BB.LV
Какие два женских хобби мужчины считают самыми привлекательными

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди женщин и мужчин, чтобы выяснить, какое хобби своих вторых половинок они считают наиболее привлекательным. Почти половина мужчин назвали крутым именно это увлечение своих вторых половинок. И это не про рыбалку или компьютерные игры.

Мужчины признались, если женщина увлекается спортом (39%), это наилучший выбор среди всех увлечений. Таким образом она следит за своей формой, а значит выглядит красиво и привлекательно.

На второе место была поставлена кулинария (26%), благодаря которой мужчина явно будет сыт разнообразной едой. Рукоделие было поставлено на третье место (13%), увлечение женщины танцами нравится каждому десятому мужчине, а создание домашнего уюта выделили 6%.

Меньше всего по опросам собрали такие увлечения, как чтение (5%), цветоводство, охота и рыбалка (4%), а также увлечение автомобилями и мотоциклами (3%).

Не смотря на то, что мужчины хотят видеть рядом с собой стройную и не отходящую от плиты женщину, в реальности все складывается по другому. Спортом занимаются всего лишь 15% жен, 8% кулинарией, а вот творчеством (10%), цветоводством (9%) почти столько же, как и при опросе.

Источник: newia

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го сентября

    На мой взгляд, самое прекрасное женское хобби-умеренное молчание. ?

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