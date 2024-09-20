Три простых способа избавиться от запаха пота на верхней одежде

Существует несколько простых народных способов, позволяющих устранить запах пота или других неприятных ароматов на одежде, не повреждая ткань и не тратясь на дорогостоящую химчистку.

Во-первых, использовать соду. Нужно нанести средство на пропитанные запахом участки, слегка втереть и оставить на 30 минут. Затем остатки соды убрать при помощи щётки. Имеется также вариант с пастой из соды, которую можно нанести и затем смыть.

Во-вторых, хорошо помогает сок лимона, разбавленный водой. Просто нанести смесь на загрязнённые места и подождать, пока высохнет. Цитрусовый аромат устранит неприятные запахи.

В-третьих, подойдет раствор спирта и воды пополам. Нужно обработать им одежду, затем высушить на открытом воздухе.

Такие простые средства позволят избавиться от неприятных запахов на одежде, не прибегая к стирке и дополнительным расходам. Главное - выбрать подходящий для ткани способ.

Источник: pogovorim