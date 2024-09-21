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5 пророчеств Нострадамуса, которые мы уже пережили 1

Люблю!
Дата публикации: 21.09.2024
BB.LV
5 пророчеств Нострадамуса, которые мы уже пережили

Насколько настоящие экстрасенсы и прорицатели, можно убедиться, когда их предупреждения сбываются. То же произошло и с Мишелем Нотрдамом, которого все знают как Нострадамус. Мы уже писали, что предсказывают Таро на зиму для украинцев, а теперь расскажем, какие события, описанные мистиком, уже пережило человечество.

Минимум 5 ярких пророчеств от Нострадамуса уже сбылось. Они касаются трагедий и кардинальных изменений в мире, от которых по коже — мурашки. Такие ситуации невозможно придумать, а только видеть в видениях.

5 сбывшихся пророчеств Нострадамуса:

  • Гибель короля Франции Генриха II

Большой пожар в Лондоне

  • Наступление Гитлера

  • Атомная атака на Хиросиму и Нагасаки

  • Убийство президента США Джона Кеннеди

Источник: news.hochu

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го сентября

    Ещё пророчества бабы ванги (не бабченко) разберите и симпсонов. Будет о чём статейки тиснуть.

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