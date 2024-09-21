5 пророчеств Нострадамуса, которые мы уже пережили

Насколько настоящие экстрасенсы и прорицатели, можно убедиться, когда их предупреждения сбываются. То же произошло и с Мишелем Нотрдамом, которого все знают как Нострадамус. Мы уже писали, что предсказывают Таро на зиму для украинцев, а теперь расскажем, какие события, описанные мистиком, уже пережило человечество.