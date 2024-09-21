5 пророчеств Нострадамуса, которые мы уже пережили

Насколько настоящие экстрасенсы и прорицатели, можно убедиться, когда их предупреждения сбываются. То же произошло и с Мишелем Нотрдамом, которого все знают как Нострадамус. Мы уже писали, что предсказывают Таро на зиму для украинцев, а теперь расскажем, какие события, описанные мистиком, уже пережило человечество.
Минимум 5 ярких пророчеств от Нострадамуса уже сбылось. Они касаются трагедий и кардинальных изменений в мире, от которых по коже — мурашки. Такие ситуации невозможно придумать, а только видеть в видениях.
5 сбывшихся пророчеств Нострадамуса:
- Гибель короля Франции Генриха II
Большой пожар в Лондоне
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Наступление Гитлера
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Атомная атака на Хиросиму и Нагасаки
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Убийство президента США Джона Кеннеди
Источник: news.hochu
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