Известный актер и кинорежиссер Василий Ливанов попал в больницу. По информации источника, состояние артиста оценивается как тяжелое

Стало известно, что народный артист Василий Ливанов был доставлен в НИИ им. Н. В. Склифосовского. По предварительной информации в СМИ, у него может быть инсульт.

Василий Борисович почувствовал себя плохо 29 сентября, что и привело к последующей госпитализации. Серьезные проблемы со здоровьем у легенды советского кино начались еще в августе этого года. Тогда из-за проблем с сердцем Ливанов попал в больницу, где его прооперировали. В сентябре артиста стали мучить боли, а также одышка и слабость, после чего состояние ухудшилось.

Василий Ливанов получил широкое признание и известность благодаря своей работе в фильмах и мультфильмах. Особую славу ему принес цикл кинофильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", где он воплотил на экране образ великого сыщика Шерлока Холмса – создание британского писателя Артура Конана Дойла.

Работа над сериалом продолжалась в течение многих лет. Фильм, с первых кадров полюбившийся зрителям, понравился даже англичанам, которые признали Василия Ливанова и Виталия Соломина лучшими исполнителями ролей Шерлока Холмса и доктора Ватсона. В 2006 году Василий Борисович был удостоен Ордена Ее Величества Королевы Великобритании Елизаветы II.

Талантливый актер и режиссер, Ливанов также стал голосом легендарных героев советских мультфильмов, среди которых "Малыш и Карлсон", "Бременские музыканты", "Тайна третьей планеты", "Дядюшка Ау" и другие.