Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Госпитализирован актер и кинорежиссер Василий Ливанов: подозрение на инсульт 1 1255

Люблю!
Дата публикации: 01.10.2024
BB.LV
Изображение к статье: Госпитализирован актер и кинорежиссер Василий Ливанов: подозрение на инсульт

Известный актер и кинорежиссер Василий Ливанов попал в больницу. По информации источника, состояние артиста оценивается как тяжелое

Стало известно, что народный артист Василий Ливанов был доставлен в НИИ им. Н. В. Склифосовского. По предварительной информации в СМИ, у него может быть инсульт.

Василий Борисович почувствовал себя плохо 29 сентября, что и привело к последующей госпитализации. Серьезные проблемы со здоровьем у легенды советского кино начались еще в августе этого года. Тогда из-за проблем с сердцем Ливанов попал в больницу, где его прооперировали. В сентябре артиста стали мучить боли, а также одышка и слабость, после чего состояние ухудшилось.

Василий Ливанов получил широкое признание и известность благодаря своей работе в фильмах и мультфильмах. Особую славу ему принес цикл кинофильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", где он воплотил на экране образ великого сыщика Шерлока Холмса – создание британского писателя Артура Конана Дойла.

holms.jpg

Работа над сериалом продолжалась в течение многих лет. Фильм, с первых кадров полюбившийся зрителям, понравился даже англичанам, которые признали Василия Ливанова и Виталия Соломина лучшими исполнителями ролей Шерлока Холмса и доктора Ватсона. В 2006 году Василий Борисович был удостоен Ордена Ее Величества Королевы Великобритании Елизаветы II.

Талантливый актер и режиссер, Ливанов также стал голосом легендарных героев советских мультфильмов, среди которых "Малыш и Карлсон", "Бременские музыканты", "Тайна третьей планеты", "Дядюшка Ау" и другие.

×
Читайте нас также:
#артист
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Некоторые привычные продукты способны негативно влиять на память и работу мозга.
Изображение к статье: Здоровье в старости во многом определяется личными привычками человека.
Изображение к статье: Ученые предупредили о возможных рисках избытка витамина B12
Изображение к статье: Кайли Миноуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео