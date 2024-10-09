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Вредно ли разогревать еду в микроволновке 1

Люблю!
Дата публикации: 09.10.2024
BB.LV
Вредно ли разогревать еду в микроволновке

Микроволновые печи стали неотъемлемой частью многих домов, но у некоторых возникают опасения по поводу их безопасности. Диетолог из клиники Кливленда в США объяснила, может ли использование микроволн для разогрева еды и напитков нанести вред здоровью.

Эксперт: Пейдж Уэлш, диетолог

Хотя для нагрева используется микроволновое излучение, важно помнить, что это неионизирующее излучение. Этот тип излучения также встречается, например, в сотовых телефонах, телевизорах и лампочках.

Эксперт объясняет, что ионизирующее излучение, например, используемое в рентгеновских лучах, может вызвать повреждение клеток в высоких дозах, но неионизирующее излучение микроволн не меняет молекулярную структуру и не представляет опасности для здоровья.

Вред микроволновки могут представлять в том случае, если у них есть какие-либо повреждения, например, вмятины или трещины, отслаивающаяся краска.

Источник: woman

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го октября

    Лайвхак (проверено). Как проверить что у вас какашечная микроволновка, которая плохо экранирована? Очень просто. Во время работы её, подойдите со смартфоном, с включеным вайфаем на частоте 2,4 МГц и попробуйте посёрфить инет. Если скорость резко просела инета, а при выключении подпрыгнула, то это повод поменять микроволновку. Только вот не надо с телефоном в обнимку (микроволновкой) с ней лезть. Дистанции трёх метров достаточно. 🛠️

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