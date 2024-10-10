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3 знака Зодиака, которые живут на позитиве 1

Люблю!
Дата публикации: 10.10.2024
BB.LV
3 знака Зодиака, которые живут на позитиве

Они любят жизнь и радуются каждой мелочи. Эти люди редко имеют плохое настроение, и даже если случается беда, — они умеют взять себя в руки и выстоять. Эти знаки Зодиака — настоящие оптимисты.

Рак

Они обладают силой воли, твердым характером и мощной энергетикой. Несмотря на все несчастья, которые могут случиться, Раки всегда выстоят. Более того, они будут поддерживать тех, кто рядом. Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, — истинные оптимисты.

Весы

Весы обладают сильной интуицией. Именно она не дает им впадать в депрессивные состояния или долго иметь плохое настроение. Даже будучи в беде, Весы чувствуют "стержень", который их держит и мотивирует идти дальше и не сдаваться. Эти люди найдут положительные стороны в любых ситуациях и покажут их другим.

Скорпион

Скорпионы — оптимисты по жизни, потому что их самолюбие просто не позволяет им скучать. Они находят простые решения любых проблем и всегда готовы поделиться полезными советами. Со стороны может даже казаться, что эти люди — бессердечные. На самом же деле они просто фокусируются на себе, излучая оптимизм.

Помните, что нумерология, как астрология, тарология и фен-шуй — не считаются наукой, поэтому безоговорочно верить этой информации не стоит. Материал носит сугубо развлекательный характер.

Источник: hochu

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го октября

    Найдя свой знак подумалось:"о, как мощнЫ мои лапища" 😺

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