Коты и коробки: 5 причин странной любви

Кошки обожают коробки. Часто владельцы отмечают, что их пушистые питомцы не могут пройти мимо даже самого маленького картонного домика.

Этот вопрос изучали не только любители животных, но и учёные. Есть как минимум пять причин, почему кошки любят обычные картонные коробки.

1. Стремление спрятаться

Желание спрятаться внутри надёжного укрытия — характерная особенность кошек. Дикие представители этого семейства забираются на верхушки деревьев, убегают вглубь пещер или нор, но у домашних животных нет подобной возможности.

В квартире или частном доме кот, испытывающий стресс, стремится найти укромный уголок. Если у питомца на виду есть картонный домик, он обязательно спрячется внутри, следуя инстинктам. Тесное пространство даёт животному ощущение защищённости.

Интересно: если предложить коту и коробку, и открытую мягкую лежанку, он с большей вероятностью выберет именно картонное укрытие.

2. Борьба со стрессом

В 2015 году в Нидерландах был проведён эксперимент, в котором участвовали 19 животных, поступивших в один из приютов.

Кошек разделили на две группы: одной предоставили свободный доступ к картонным коробкам, другой — нет. В остальном условия содержания животных были одинаковыми: всем обеспечили спальные места, игрушки, питание.

Адаптация проходила по-разному:

• первая группа, имеющая доступ к коробкам, адаптировалась всего за три дня;

• второй группе понадобилось от 7 до 14 суток, чтобы привыкнуть к новому месту.

Благодаря эксперименту учёные выяснили, что пребывание в коробке помогает кошкам справляться со стрессовыми ситуациями.

В затемнённом, закрытом со всех сторон картонном домике питомец успокаивается, расслабляется, его нервная система быстрее восстанавливается. Животное, имеющее возможность спрятаться, быстрее идёт на контакт с незнакомыми людьми.

3. Привычка из детства

Часто владельцы предоставляют своим беременным любимицам коробку с тёплой, уютной подстилкой, где котята появляются на свет, а также растут первые 1–2 месяца. Мать оберегает их, вылизывает, кормит, вследствие чего у малышей формируется привязка.

Благодаря высоким стенкам, малыши остаются внутри тёплого домика, ощущая себя полностью защищёнными от всего внешнего мира. Вот почему кошки спят в коробке.

4. Источник тепла

Кошки, в том числе пушистые, постоянно стремятся найти источник тепла, так как комфортная для них температура варьируется от 30 до 36 градусов. Тесные пространства в виде коробок помогают животным согреться. Да и картон сам по себе обладает отличными теплопроводными свойствами. Они забираются внутрь, сворачиваются клубочком и спят, сохраняя тепло.

5. Развлечение

В любом возрасте кошки любят играть, а коробка — отличное место для пряток. Питомец с интересом исследует её, а потом использует в качестве укромного уголка, из которого выпрыгивает на свою «жертву».

Многие коты грызут коробки, но в этом случае необходимо следить, чтобы они не проглотили кусочки картона. А ещё как котята, так и взрослые питомцы любят точить об этот материал когти — при этом издаётся шуршащий звук, который им очень нравится.

Справка: любовь к картонным укрытиям проявляют не только домашние животные. Диким представителям кошачьих, включая тигров и львов, тоже нравятся подобные убежища.

Любители кошек утверждают, что их пушистым питомцам нравится запах картона. Он изготавливается из природного материала — целлюлозы. Именно она придаёт древесный аромат. Возможно, привязка котов к древесным запахам связана с генетической памятью.