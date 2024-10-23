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Психолог: после секса лучше не говорить эти фразы 1

Люблю!
Дата публикации: 23.10.2024
BB.LV
Психолог: после секса лучше не говорить эти фразы

Клинический психолог Артем Тараянц рассказал о фразах, которых следует избегать после ночи любви, чтобы не навредить отношениям.

По словам эксперта, после интимной близости лучше не говорить фразы вроде «Нормально?» или «Мне так хорошо еще ни с кем не было». В «стоп-листе» также присутствуют такие выражения, как «Давай в следующий раз отключим свет», «У меня такое было с бывшим», «Это было отвратительно» и «Тебе надо заняться спортом».

Тараянц объяснил, что фраза «Это было неплохо» может создать впечатление субъективной шкалы крутости, до которой партнер не дотянул. А вопросы вроде «Ты все еще хочешь меня?» могут заставить партнера почувствовать себя нелепо, так как после секса происходит разрядка, и часто человеку хочется просто немного отдохнуть.

Эксперт подчеркнул, что слишком эмоциональные возгласы типа «О да-да, мне так хорошо» могут вызвать смех и сбить настрой. Фраза «А я думал, что ты в постели другая» в свою очередь способна внушить партнерше комплекс неполноценности.

««Тебе надо заняться спортом» прозвучит как намек на некрасивое тело. «Интересно, сколько людей тут занимались любовью?» — эта фраза моментально вызовет отвращение. «Что за странный запах?» — эта фраза в подавляющем большинстве случаев будет принята лично на себя», — резюмировал психолог.

#секс #личные отношения #мужчина и женщина
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Комментарии (1)

  • MiU
    Made in USSR
    24-го октября

    Ой... И это всё? А как же фраза: У твоей мамы вкуснее? :-)

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