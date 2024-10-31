Что приготовить на Хэллоуин: 5 «страшных» блюд

Вечеринка на Хэллоуин – это не только костюмы нечисти и бумажные гирлянды в виде летучих мышей. Люди, которые отмечают этот заграничный праздник, стараются подать на стол специальные угощения. Это либо блюда из тыквы, яблок и других сезонных овощей и фруктов, либо сладости и закуски со «страшным» декором.

* Печенья-привидения

Берем: 1 упаковку (200 г) печенья, 100 г сливочного масла, 1 упаковку готовой мастики.

Готовим: измельчить печенье в порошок. Смешать печенье с маслом. Должна получиться масса, как для пирожного «Картошка».

Разделить массу на порционные кусочки. Раскатать пласт мастики, вырезать круги по количеству кусков теста. Накрыть каждую заготовку пирожного мастикой, согнуть концы.

Ножом или чайной ложкой нарисовать «привидениям» лица.

* «Глазные яблоки»

Берем: 20–30 ягод красного винограда, 100 мл густого йогурта, 1 тюбик готовой цветной сахарной глазури.

Готовим: виноград промыть, вынуть косточки. Каждую виноградину наколоть на шпажку или деревянную палочку. Обмакнуть виноград в йогурт.

Аккуратно, чтобы не повредить слой йогурта, поставить палочки с виноградом в морозильник.

Через 6–12 часов вынуть «яблоки», нарисовать глазурью радужку глаз. Снова убрать виноград в холодильник. Подавать «глаза» холодными.

* Бананы-привидения

Берем: 5 бананов, 1 упаковку шоколадных капель для печенья.

Готовим: бананы очистить от кожуры и разрезать на половинки. Каждую половинку расположить широким концом вниз. С помощью шоколадных капель сформировать лицо призрака.

* Тыквы из мандаринов

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Берем: по 8 шт. мандаринов и стеблей зелени.

Готовим: мандарины очистить от кожуры. Стебли нарезать. Вставить кусочки стеблей в основание мандаринов, имитируя свежесрезанный стебель тыквы.

* Сырные метлы

Берем: 100 г твердого сыра, 1 упаковку пшеничной соломки, 1 пучок петрушки,

Готовим: сыр нарезать на тонкие пластинки, затем на каждой пластинке сделать бахрому. Обернуть палочку соломки юбкой из сыра. Перевязать сыр веточкой петрушки.