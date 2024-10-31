Baltijas balss logotype

Что приготовить на Хэллоуин: 5 «страшных» блюд 1

Люблю!
Дата публикации: 31.10.2024
BB.LV
Что приготовить на Хэллоуин: 5 «страшных» блюд

Вечеринка на Хэллоуин – это не только костюмы нечисти и бумажные гирлянды в виде летучих мышей. Люди, которые отмечают этот заграничный праздник, стараются подать на стол специальные угощения. Это либо блюда из тыквы, яблок и других сезонных овощей и фруктов, либо сладости и закуски со «страшным» декором.

* Печенья-привидения

Берем: 1 упаковку (200 г) печенья, 100 г сливочного масла, 1 упаковку готовой мастики.

Готовим: измельчить печенье в порошок. Смешать печенье с маслом. Должна получиться масса, как для пирожного «Картошка».

Разделить массу на порционные кусочки. Раскатать пласт мастики, вырезать круги по количеству кусков теста. Накрыть каждую заготовку пирожного мастикой, согнуть концы.

Ножом или чайной ложкой нарисовать «привидениям» лица.

* «Глазные яблоки»

glaza.jpg

Берем: 20–30 ягод красного винограда, 100 мл густого йогурта, 1 тюбик готовой цветной сахарной глазури.

Готовим: виноград промыть, вынуть косточки. Каждую виноградину наколоть на шпажку или деревянную палочку. Обмакнуть виноград в йогурт.

Аккуратно, чтобы не повредить слой йогурта, поставить палочки с виноградом в морозильник.

Через 6–12 часов вынуть «яблоки», нарисовать глазурью радужку глаз. Снова убрать виноград в холодильник. Подавать «глаза» холодными.

* Бананы-привидения

banani.jpg

Берем: 5 бананов, 1 упаковку шоколадных капель для печенья.

Готовим: бананы очистить от кожуры и разрезать на половинки. Каждую половинку расположить широким концом вниз. С помощью шоколадных капель сформировать лицо призрака.

* Тыквы из мандаринов

tikvi.jpg)

Берем: по 8 шт. мандаринов и стеблей зелени.

Готовим: мандарины очистить от кожуры. Стебли нарезать. Вставить кусочки стеблей в основание мандаринов, имитируя свежесрезанный стебель тыквы.

* Сырные метлы

metli.jpg

Берем: 100 г твердого сыра, 1 упаковку пшеничной соломки, 1 пучок петрушки,

Готовим: сыр нарезать на тонкие пластинки, затем на каждой пластинке сделать бахрому. Обернуть палочку соломки юбкой из сыра. Перевязать сыр веточкой петрушки.

0
0

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    31-го октября

    Пельмени с глазами налепить...ммм🤤 Жалко, что времени не будет.Работа.😭

    1
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
О чем свидетельствует боль в желудке
О чем свидетельствует боль в желудке
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео