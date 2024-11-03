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7 запахов тела, которые опасно игнорировать 1

Люблю!
Дата публикации: 03.11.2024
BB.LV
7 запахов тела, которые опасно игнорировать

Запах тела — это абсолютно естественно. Но если запах слишком резкий или непривычный — не игнорируйте это. Запах тела зависит от токсинов, которые выводятся из организма, а также от того, какие продукты мы употребляем. Но иногда даже если наша гигиена безупречна, запах тела может быть очень неприятным. И это тревожный сигнал.

Слишком резкий запах.

Это индикатор проблем с эндокринной системой. Чрезмерный запах пота свидетельствует о проблемах со щитовидной железой, яичниками или надпочечниками.

Запах аммиака.

Это характерно для тех, у кого цирроз печени.

Запах чеснока.

Это означает, что в организме избыток фосфора.

Запах яблок.

Может свидетельствовать о сахарном диабете. И также встречается у людей, которые любят пристраститься к алкоголю.

Запах фекалий или мочи.

Такой запах характерен для людей с проблемами кишечника или глистами.

Запах экзотических фруктов или лака для ногтей.

Если вы недавно отказались от хлеба и углеводов, у вас может возникнуть такой запах тела.

Запах горького миндаля.

Это признак снижения уровня глюкозы в крови. Тот же запах возникает при отравлении цианидом калия.

Если вы чувствуете какой-либо из вышеперечисленных запахов — обратитесь к врачу!

Не старайтесь маскировать запах дезодорантами, они — очень токсичны. Лучше используйте лимонный сок.

Также попробуйте наладить свое питание. Избегайте употребления красного мяса, обработанных продуктов, белой муки и сахара. Добавьте в рацион свежие фрукты, зеленую капусту, зеленые овощи, петрушку и розмарин.

Источник: eto-interesno

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    4-го ноября

    Эммм...может сперва попробовать помытся?😁

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