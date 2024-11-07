Стать женщиной, которая сводит мужчин с ума и надолго остается в памяти даже после расставания. Разве не об этом мечтает каждая из нас?

«Она — мой самый близкий человек!»

Духовная близость с женщиной, возможность делиться с ней сокровенными мыслями и чувствами — пожалуй, главный маркер, по которому мужчины определяют: это мой человек! Ни один нормальный мужчина, который хочет отношений, не сможет долго находиться рядом с холодной, отстраненной женщиной, которая решительно не понимает его настроений и не пытается слушать.

Вопреки расхожему мнению, мужчины любят поговорить не меньше нас, женщин. Разговоры о работе, родственниках, обсуждение последних новостей, политики — все это является неотъемлемой частью счастливой жизни, которую рисует в своем воображении мужчина. И если он находит не просто красотку и модницу, а глубоко мыслящего человека, он привязывается к ней всем сердцем.

Интересно, что многие мужчины по природе хвастуны. Им нравится рассказывать о своих подвигах и заслугах, они любят слышать слова похвалы и одобрения даже в самых пустяковых ситуациях. Вот почему мужчина всегда выберет ту женщину, которая даст ему ощущение важности и ценности. Покажите любимому, что он — лучший мужчина.

«Она — стерва»

Быть стервой — вовсе не значит быть плохой. Стерва — это женщина, которая искренне любит и уважает себя, ставит свои интересы на первое место и не боится потерять мужчину. Находиться в отношениях для нее не смысл жизни, ее существование наполнено другими, более интересными увлечениями.

У нее есть собственный круг общения, свои цели и стремления. Она не зависит от партнера, не держится за его руку, как маленькая испуганная девочка, она самодостаточна. Стерва умна и эрудированна, она всегда имеет свой взгляд на вещи, свое мнение. Она не строит из себя жертву и не заламывает руки при малейшей проблеме, она умеет добиваться поставленной цели и справляться с трудностями.

Стерва не просто любит себя, она о себе заботится и всегда выглядит прекрасно. Оказавшись в отношениях, она не переодевается в старенький халатик, приготовившись встретить старость с любимым человеком, а продолжает развиваться и жить полной жизнью.

«Она уникальна!»

Ухоженность и кулинарные таланты, конечно, хороши, но не только они создают индивидуальность женщины. Подумайте, есть ли у вас особенные таланты и увлечения, создаете ли вы неповторимую атмосферу вокруг себя, умеете ли делать что-то лучше других? И если вы ничем не уникальны, не ждите, что любимый будет восторженно вспоминать о вас даже после расставания. «Ей нравится жить!»

Уметь получать наслаждение от каждого момента, радоваться мелочам — важное качество, которое отличает счастливую женщину от несчастной. Мужчины умеют считывать наше внутреннее настроение моментально. Они будут интуитивно сторониться тех, кто пропитан негативом, страхами и напряжением, и стремиться к тем, кто легок в общении и весел.

Любовь к жизни может проявляться в любви к сексу, общению, вкусной еде и развлечениям. Жизнь прекрасна! И мужчина никогда не забудет женщину, которая излучает эту мысль каждой клеточкой своего тела.

«Она недоступна»

Дух охотника и завоевателя живет в каждом мужчине. Им нравится чувствовать, что женщина — это приз, который можно выиграть в борьбе с соперниками. Быть с легкодоступной женщиной для них — все равно что рвать низкорастущие плоды на дереве. Пропадают азарт, острота ощущений. Вот почему их больше привлекают женщины, которые вечно дразнят, играют, ускользают из рук.

Речь не идет о том, что нужно сводить мужчину с ума, стараясь быть загадочной, или искусственно провоцировать ревность. Нужно просто вести себя так, чтобы мужчина постоянно опасался вас потерять. Вместо того, чтобы преданно заглядывать ему в глаза и посвящать вашим отношениям лучшие годы, проживать его жизнь, просто быть собой и не привязываться.

«Она — женщина с легкой безуминкой!»

Быть не такой, как все, иногда вести себя как ребенок, поступать нестандартно — все это отличает необычную, оригинальную женщину. А именно такая женщина может превратить жизнь мужчины в увлекательную игру, заставить его почувствовать вкус жизни.

Она устраивает постоянные сюрпризы, она изобретательна в сексе, игрива, дурашлива, она не боится показаться смешной… Правда, тут важно не переиграть и не превратиться в городскую сумасшедшую, которая постоянно ставит своего партнера в неловкое положение. Нужно отличать легкие чудачества от непредсказуемых безумств.

Словом, если вы хотите стать по-настоящему незабываемой женщиной, научитесь любить себя, быть естественной и радоваться жизни. И тогда вам будет решительно все равно, как долго мужчина будет вспоминать о вас.