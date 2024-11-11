К каждой женщине постоянно предъявляют массу требований, которым нужно соответствовать, чтобы быть «настоящей». Нас учат, как правильно выглядеть и вести себя, взамен обещая счастье в личной жизни и любовь окружающих. Список правил бесконечен, а в попытках их выполнить легко заработать невроз и потерять себя. Хватит это терпеть! Развенчиваем главные мифы о «настоящей женщине».

1. Она всегда милая, гибкая и покладистая

Такая женщина со всем соглашается, позволяет мужчине в одиночку принимать важные решения, даже если они касаются обоих, и готова улыбаться в ответ на психологическое насилие. Лишь бы он не подумал, что она «ведет себя по-мужски»!

Но такая ущемленная позиция совершенно не выгодна для самостоятельного взрослого человека. Отношения должны строиться по принципу равного партнерства: ты имеешь полное право не соглашаться со своим мужчиной. И это вовсе не означает, что ты его не любишь или ведешь себя не по-женски.

2. Она выглядит женственно

Под этим обычно подразумевают, что ты должна с раннего утра быть при полном параде: с укладкой, макияжем и в красивой одежде. Причем волосы обязательно должны быть длинными, помада — красной, а маникюр — классическим. Подобающей одеждой почему-то считаются исключительно платья и высокие каблуки — в любую погоду. Короткая стрижка, фиолетовые ногти и джинсы с кроссовками, якобы, моментально превращают их обладательницу в бесполое существо, на которое ни один приличный мужчина даже не взглянет. Бред!

Быть женственной можно и в мужском костюме, и с синей помадой, и с ультра-короткой пикси. Посмотри хотя бы на Шарлиз Терон или Рианну.

3. Она любит убираться, готовить и заниматься детьми

Уметь готовить и поддерживать квартиру в чистоте необходимо любому взрослому вне зависимости от пола, но вот любить эти активности вовсе не обязательно. Уборка и готовка отнимают почти столько же сил и времени, сколько основная работа. Не мудрено, что часто тебе просто не хочется этим заниматься! Это нормально. Кстати, мужчин, которые любят готовить, гораздо больше, чем мы привыкли думать. А уборку можно поручить профессионалам.

Детей вообще не обязательно хотеть, как бы общество ни пыталось внушить тебе обратное. Даже если ты приняла решение посвятить жизнь искусству, науке или спасению дельфинов, это не делает тебя «неправильной». У великолепной женщины и великой балерины Майи Михайловны Плисецкой, например, детей не было.

4. Она слабая и беззащитная

Эта манипуляция выгодна исключительно неуверенным в себе мужчинам, ведь только рядом со слабой женщиной они могут почувствовать себя значимыми. Но неспособность постоять за себя — признак инфантильности, а вовсе не женская благодетель. История знает массу примеров сильных и успешных леди: от Клеопатры и Екатерины Второй до Валентины Терешковой и Мадонны. В силе их характера, как и в женственности, сомневаться не приходится.

5. Она никогда не жалуется и всегда в хорошем настроении

И вообще, она — кукла. Иначе не очень понятно, как у живого человека может быть всегда все хорошо. Так просто не бывает! Зачем нужен мужчина, к которому нельзя «залезть на ручки», пусть даже в переносном смысле? Если партнер требует от тебя всегда быть веселой и беспроблемной, подумай, нужен ли тебе рядом такой человек. Как он себя поведет, если ты, например, серьезно заболеешь, и будет не до веселья?

6. У нее женская профессия и интересы

Женщина-руководитель уже мало кого удивляет, но почему-то многие продолжают делить профессии и увлечения на мужские и женские. Это прошлый век! Любишь погонять на мотоцикле, ходишь на бокс, коллекционируешь армейские ножи? Поздравляем, ты такая же настоящая женщина, как и твоя подруга, которая посвящает свободное время вязанию или выпечке эклеров.

7. Главный миф о «настоящей женщине»

Cамо существование такого понятия. Если ты родилась в женском теле и ощущаешь себя женщиной, ты — настоящая. С любой прической, в любой одежде и любым характером.

Источник: lisa