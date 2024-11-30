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Продукты, которые помогают облегчить кашель 1

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Дата публикации: 30.11.2024
BB.LV
Продукты, которые помогают облегчить кашель

Такие заболевания, как кашель и простуда могут негативно сказаться на нашем организме, поэтому, чтобы помочь уменьшить боль в горле, можно использовать простые природные средства.

Кашель – это естественная реакция организма, очищающая горло от слизи или посторонних раздражителей. Кашель может быть острым и хроническим. Острый кашель длится менее трех недель, а хронический – более восьми недель.

Употребление правильной пищи не только поддерживает естественный процесс заживления организма, но также помогает укрепить нашу иммунную систему, обеспечивая более быстрое и эффективное восстановление. На странице ElevateMindHQ рассказали о трех продуктах, которые могут облегчить ваш кашель и успокоить больное горло.

Мед

Мед известное средство для успокоения кашля. Его антибактериальные и антимикробные свойства могут помочь побороть инфекцию, а его вязкость может покрыть и успокоить раздраженное горло. Съешьте ложку меда перед сном, чтобы уменьшить ночной кашель или добавьте мед в теплый травяной чай или молоко.

Имбирь

Имбирь может облегчить сухой или астматический кашель, поскольку он обладает противовоспалительными свойствами. Это растительное средство содержит несколько соединений, которые придают ему противовоспалительные и успокаивающие свойства.

Вы чувствуете тошноту, когда кашель застрял в горле. Чашка свежего чая с имбирем – это именно то, что вам необходимо, когда вы простужены. Он успокаивает боли, а также снимает заложенность горла. Имбирь, известный своим действием против тошноты, также оказывает антиоксидантное, противомикробное и противораковое действие. Возьмите кусочек имбиря и держите его во рту, если у вас начинаются рвотные позывы.

Ментоловая мята

Мятный чай известен своими успокаивающими свойствами и может помочь снизить кашлевой рефлекс. Тепло чая также может стимулировать выработку слюны, еще больше уменьшая сухость и раздражение горла.

Ментол – это экстракт мяты перечной. При вдыхании он создает чувство прохлады, которое может успокоить или обезболить горло. Использование масла из перечной мяты может помочь расслабить мышцы трахеи, известные как бронхиальные мышцы.

Природные средства, такие как мед, имбирь и тёплые чаи могут помочь в лечении. Но работают они не всегда и фактически каждый из них является аллергеном, поэтому перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом.

Источник: tsn

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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    30-го ноября

    Кашель это не болезнь. Кашель -- это показатель того что где-то не в порядке.

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