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Как определить уровень старения организма: простой тест 1

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Дата публикации: 05.12.2024
BB.LV
Как определить уровень старения организма: простой тест

Стояние на одной ноге — простой тест для оценки нейромышечного старения и здоровья.

Недавние исследования подчёркивают значимость простых физических тестов для оценки состояния организма, и стояние на одной ноге стало одним из таких индикаторов. Как сообщает издание Metro, это упражнение может служить надёжным показателем нервно-мышечного старения.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) разработали алгоритм выполнения теста.

Для начала найдите удобное место, где можно стоять без поддержки. Встаньте на одну ногу, положите руки на бедра и держите глаза открытыми. Отсчёт времени начинается, когда ваша нога отрывается от земли, и заканчивается, когда вы опускаете ногу обратно или убираете руки с бёдер.

Согласно данным NHS, для людей в возрасте от 18 до 39 лет нормальная длительность стояния составляет 43 секунды. С возрастом этот показатель уменьшается.

Для лиц:

от 40 до 49 лет нормой будет 40 секунд,

от 50 до 59 лет — 37 секунд,

от 60 до 69 лет — 30 секунд,

от 70 до 79 лет - 18-19 секунд,

для лиц старше 80 лет — чуть более 5 секунд.

В исследовании, опубликованном в журнале PLoS One, авторы написали: «Эти данные показывают, что продолжительность стойки на одной ноге может служить надежным и независимым от пола индикатором нейромышечного старения как для мужчин, так и для женщин пожилого возраста».

Дебби Дайер, ведущий клинический специалист по здоровому старению в «North East Essex Alliance», отмечает, что регулярные физические нагрузки приносят пользу сразу, улучшая как физическое, так и психическое здоровье.

Селина Лим, директор «NHS East Suffolk» , добавляет, что неспособность удерживать равновесие необходимое время может свидетельствовать о повышенном риске ухудшения здоровья с возрастом.

Источник: life

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Комментарии (1)

  • Cергей Вершинин
    5-го декабря

    Бред какой-то. Я продержал минуту и мог бы держать дальше. Но мне не двадцать лет.

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